我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉24日發生規模7.2強烈地震，約39秒後再發生一起規模7.5地震，造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃到街頭。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布全國進入緊急狀態，美國總統川普也指示相關政府機構做好準備，迅速展開援助行動。

川普在真實社群發文表示：「剛剛襲擊偉大的委內瑞拉人民的兩起重大地震，規模都非常巨大，並造成災難性的死亡人數。美國已準備好、也願意提供協助，而且有能力做到！我已指示政府所有相關機構做好準備，迅速展開行動。」

他並表示：「我們將與我們新的偉大朋友站在一起。初步通報情況並不樂觀！！！」

BBC與CNN報導，羅德里格斯在電視演說中宣布全國進入緊急狀態，證實已有民眾死亡。她表示，這是極嚴重的事件，「我們已啟動全國公私立醫療體系，特別是在受災最嚴重地區，全力救治傷者。我們也向所有失去家人的民眾表達最深切的哀悼。」

她表示，服務首都卡拉卡斯的邁克蒂亞國際機場（Maiquetía International Airport）因基礎設施嚴重受損而關閉。全國學校本週剩餘時間停課，鐵路運輸及所有非必要活動也已暫停。目前已知卡拉卡斯有多棟建築倒塌，米蘭達州（Miranda）、拉瓜伊拉州（La Guaira）、阿拉瓜州（Aragua）、卡拉波波州（Carabobo）及法爾孔州（Falcón）也受到影響，部分地區通報停電。

半島電視台報導，負責監測地震活動的美國政府科學機構美國地質調查局（USGS）估計，這場地震死亡人數可能介於1萬至10萬人之間，但地震發生逾5個小時後，委內瑞拉政府仍未公布災情規模的詳細資訊。羅德里格斯發表全國演說時，並未透露任何傷亡人數，委內瑞拉通訊社（Agencia Venezolana de Noticias）等官方媒體目前也僅公布少量災情資訊。

CNN指出，委內瑞拉是全球媒體環境受限最嚴重的國家之一，當地居民及海外親友難以取得災情與傷亡資訊。前總統馬杜洛執政期間，記者經常因採訪工作遭到騷擾、毆打及監禁。儘管羅德里格斯在馬杜洛遭美國逮捕後掌權，並釋放包括記者在內的許多政治犯，但廣泛的新聞審查仍持續存在。

2024年總統大選爭議後流亡海外的反對派政治人物岡薩雷斯（Edmundo González）在地震後感嘆，委內瑞拉正面臨他所稱「系統性且長期的資訊封鎖」。他指出：「身在海外的委內瑞拉人無法得知家人是否平安，國內民眾也不了解災情究竟有多嚴重。不確定性又增添一層痛苦。這不是網路故障，而是委內瑞拉人民長期被迫承受的系統性資訊封鎖。」

岡薩雷斯表示：「目前外界所知的一切，都要歸功於那些走上街頭、靠著自己的手機和行動網路，堅持報導現場所見的記者。」

精華 FAQ

  • 委內瑞拉先後發生規模7.2與7.5強震，首都卡拉卡斯多棟建築倒塌，多州傳出停電、基礎設施受損與民眾疏散，邁克蒂亞國際機場也因此關閉。

  • 代理總統羅德里格斯宣布全國進入緊急狀態，啟動公私立醫療體系救治傷者，並宣布學校停課、鐵路及非必要活動暫停，以集中資源應對災情。

  • 川普表示美國已準備好協助委內瑞拉救災，並要求相關機構待命；USGS則估計死亡人數可能介於一萬至十萬人，但委內瑞拉官方尚未公布完整傷亡統計。

地震 川普 委內瑞拉

上一則

加州、委內瑞拉與日本接連強震 專家：彼此並無關聯

延伸閱讀

委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡
委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報

委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報
北加清晨發生5.6級地震 灣區震感弱

北加清晨發生5.6級地震 灣區震感弱
加州、委內瑞拉與日本接連強震 專家：彼此並無關聯

加州、委內瑞拉與日本接連強震 專家：彼此並無關聯

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了

鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩