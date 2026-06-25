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未滿12歲兒童安樂死 荷蘭首例 新法上路2年首度適用

編譯中心／綜合24日電
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AI摘要

文章摘要整理：

荷蘭政府證實，首名未滿12歲的重症兒童於2025年依新法接受安樂死，案件引發外界對未成年人生命終結議題的再度關注。

荷蘭政府證實，一名未滿12歲、罹患絕症的兒童已於去（2025）年接受安樂死，成為當地放寬相關規定後首宗適用案例。由於涉及未成年人與生命終結議題，消息曝光後再度引發外界關注。

據紐約郵報（New York Post）報導，荷蘭衛生部長索菲．赫爾曼斯（Sophie Hermans）日前向國會提交年度報告時透露，這名「無法治癒的重症兒童」已於2025年接受安樂死。不過基於隱私考量，官方未公開其確切年齡、病情或其他身分資訊。根據規定，案件發生後將由檢察官審查相關程序，確認執行醫師是否完全符合法律要求。

荷蘭政府於2024年正式將安樂死適用範圍擴大至1歲至12歲的重症兒童。當局表示，只有在病童承受「無法忍受且毫無改善希望的痛苦」時，才可能符合條件，這類痛苦必須具有明確醫療因素，例如癌症、嚴重心血管疾病等身體疾病。荷蘭法律同時強調，單純因為覺得人生已無意義或認為自己「活夠了」，並不構成安樂死的合法理由。

依照荷蘭「應病患要求終止生命與協助自殺法」，醫師必須完成多項嚴格審查，包括確認患者並非受到脅迫、病情確實無法改善、已充分了解自身狀況，以及不存在其他合理治療選項。此外，醫師還必須諮詢獨立專家意見，並在整個過程中遵守嚴格的醫療程序，若患者未滿12歲，父母或法定監護人必須同意才能執行。

荷蘭政府當年推動修法時曾表示，預估全國每年約只有五至十名兒童可能符合資格。官方認為，對於部分承受極端痛苦且毫無治癒希望的病童而言，結束生命有時是唯一合理選擇。

事實上，荷蘭早在2002年便成為全球第一個在嚴格條件下將安樂死合法化的國家。根據統計，2025年荷蘭共通報1萬341起安樂死或醫師協助死亡案例，較前一年增加3.8%。其中約85%患者罹患癌症或肺部疾病，超過7成為70歲以上長者。

精華 FAQ

  • 荷蘭政府證實，一名未滿12歲、罹患絕症的兒童於2025年接受安樂死，成為新法放寬後首宗適用案例。官方未公開個資，案件將再由檢察官審查程序是否合法。

  • 新法只適用於承受無法忍受且毫無改善希望痛苦的重症兒童，且痛苦須有明確醫療因素，例如癌症或嚴重心血管疾病。若僅因覺得人生無意義，並不符合法定條件。

  • 醫師須確認患者未受脅迫、病情無法改善、已充分了解自身狀況，且無其他合理治療選項，並諮詢獨立專家意見。若患者未滿12歲，還必須取得父母或法定監護人同意。

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