未滿12歲兒童安樂死 荷蘭首例 新法上路2年首度適用

AI摘要 文章摘要整理： 荷蘭政府證實，首名未滿12歲的重症兒童於2025年依新法接受安樂死，案件引發外界對未成年人生命終結議題的再度關注。

荷蘭政府證實，一名未滿12歲、罹患絕症的兒童已於去（2025）年接受安樂死 ，成為當地放寬相關規定後首宗適用案例。由於涉及未成年人與生命終結議題，消息曝光後再度引發外界關注。

據紐約郵報（New York Post）報導，荷蘭衛生部長索菲．赫爾曼斯（Sophie Hermans）日前向國會提交年度報告時透露，這名「無法治癒的重症兒童」已於2025年接受安樂死。不過基於隱私考量，官方未公開其確切年齡、病情或其他身分資訊。根據規定，案件發生後將由檢察官審查相關程序，確認執行醫師是否完全符合法律要求。

荷蘭政府於2024年正式將安樂死適用範圍擴大至1歲至12歲的重症兒童。當局表示，只有在病童承受「無法忍受且毫無改善希望的痛苦」時，才可能符合條件，這類痛苦必須具有明確醫療因素，例如癌症 、嚴重心血管疾病等身體疾病。荷蘭法律同時強調，單純因為覺得人生已無意義或認為自己「活夠了」，並不構成安樂死的合法理由。

依照荷蘭「應病患要求終止生命與協助自殺法」，醫師必須完成多項嚴格審查，包括確認患者並非受到脅迫、病情確實無法改善、已充分了解自身狀況，以及不存在其他合理治療選項。此外，醫師還必須諮詢獨立專家意見，並在整個過程中遵守嚴格的醫療程序，若患者未滿12歲，父母或法定監護人必須同意才能執行。

荷蘭政府當年推動修法時曾表示，預估全國每年約只有五至十名兒童可能符合資格。官方認為，對於部分承受極端痛苦且毫無治癒希望的病童而言，結束生命有時是唯一合理選擇。

事實上，荷蘭早在2002年便成為全球第一個在嚴格條件下將安樂死合法化的國家。根據統計，2025年荷蘭共通報1萬341起安樂死或醫師協助死亡案例，較前一年增加3.8%。其中約85%患者罹患癌症或肺部疾病，超過7成為70歲以上長者。