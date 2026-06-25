「女兒傻瓜」金正恩急捧金主愛 分析神解重提血腥繼承

英媒報導，金正恩為何急捧金主愛？是因為不想重演血腥繼承路；圖為父女兩人5月參觀農場。(朝中社)

AI摘要 文章摘要整理： 金正恩讓女兒金主愛頻繁亮相並居於核心位置，被外界解讀為接班安排；同時他也宣布擴建軍艦與海軍基地，強化核威懾。

北韓 統治菁英每逢新年都會齊聚錦繡山太陽宮，向已故領導人金日成與金正日的遺體致敬。這類儀式由資深官員及金氏家族成員共同參與，流程經過高度嚴謹安排，也是北韓年度最重要的政治活動之一。今年卻出現一項細微變化：金正恩 的女兒金主愛站在父母之間的最中央位置。外界認為，她被安排在家族核心位置，是北韓當局向國內外逐步將她塑造為未來接班人的最新一步。

英國金融時報報導，據信現年13或14歲的金主愛近年頻繁公開露面，華府智庫史汀生中心研究員李敏英（Rachel Minyoung Lee）指出，顯示北韓正有計畫、長期地為第四代世襲接班鋪路。

包括南韓 國家情報院在內，許多北韓問題專家如今都認為金正恩正培養女兒成為未來領導人。金正恩目前僅40歲出頭，但外界認為，他之所以提早布局，與自己在2000年代末至2010年代初倉促且充滿血腥鬥爭的接班經驗有關。

首爾世宗研究所（Sejong Institute）研究員鄭成長（Cheong Seong-Chang）表示，金正恩是透過「恐怖統治」鞏固權力，包括2013年以涉嫌策畫政變為由處決姑丈張成澤，以及2017年在吉隆坡國際機場暗殺同父異母兄長金正男等。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員車維德（Victor Cha）表示，金正恩因此試圖避免女兒重蹈自己的覆轍，「他大力讓金主愛曝光，正是反映自己當年接班時所承受焦慮的最明顯表現。」

也有觀察人士認為，在金主愛尚未獲得正式頭銜前，對她的接班地位仍應保持審慎。南韓慶南大學教授李宇英（Lee Woo-young）認為，目前唯一可以確定的是，金正恩是一個「女兒傻瓜」（ddal-babo）。他說：「如果要有更明確的訊號，她應該先獲得正式職位。」

但就現階段而言，頭銜上的模糊性或許正是關鍵所在。車維德說：「我們永遠不會得到明確答案。一旦他正式宣布接班人，自己就會立刻變成跛腳鴨。」

另據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩在一艘驅逐艦服役典禮上表示，未來5年每年都應建造兩艘與5000噸級「崔賢號」（Choe Hyon）同等規模的軍艦，進一步強化海軍實力。

金正恩23日出席在南浦港（Nampho port）舉行的儀式，慶祝新型多用途驅逐艦「崔賢號」正式部署服役。

KCNA指出，「崔賢號」過去14個月內順利完成各項軍事作戰測試。

根據報導，金正恩表示，北韓近期還計畫部署另一艘5000噸級驅逐艦「姜健號」（Kang Kon），並陸續建造1萬噸級戰略軍艦。

「姜健號」去年在下水典禮時發生部分翻覆事故，之後完成修復。

金正恩表示，海軍長期以來是北韓軍隊中最薄弱的一環，但如今戰力將變得「令人難以想像的強大」。

金正恩並透露，執政的北韓勞動黨中央委員會官員22日已討論興建新海軍基地的相關計畫。

他表示，北韓海軍最重要的改變將是其地位、角色及作戰範圍的提升，但未加以詳述。

金正恩強調，海軍核武化正依照既定路線推進，將有助強化國家的核威懾力。

北韓官媒朝中社6月6日發布的照片顯示，北韓國家領導人金正恩與女兒金主愛4日在一處未公開地點視察北韓海軍驅逐艦「姜健號」海上試航。(朝中社)