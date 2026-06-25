35℃熱穹「烤驗」全歐9400萬人 法國、西班牙紅色警戒

嚴峻熱浪侵襲歐洲多國，近日有超過3.5億人經歷攝氏30度以上；圖為遊客在巴黎鐵塔的水池前消暑降溫。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲遭熱穹熱浪重創，法國、西班牙等多國發布紅色警戒，逾九千萬人面臨35度高溫，並引發停電、停課、交通受阻與電價上漲。

歐洲多國正受嚴峻熱浪 侵襲。據統計，全歐洲24日有多達9400萬人經歷攝氏35度高溫，大部分在法國和西班牙。超過3.5億人經歷攝氏30度以上，相當於整個歐洲大陸三分之二的人口。科學家表示，熱浪反覆出現是全球暖化明確指標，示警熱浪將更頻繁、持久且強烈。籠罩西歐的熱穹現象，正導致歐洲大陸出現可能造成生命危險的極端氣候，多國紅色警戒，高濕度升高熱浪危險程度。

中央社綜合CNN、法新社報導，猛烈熱浪席捲歐洲，多個國家發布高溫警報，法國24日甚至出現大停電。高溫推升當地用電需求並抑制發電量，使電力系統壓力日增、電價劇烈波動。極端熱浪對歐洲民眾的日常生活及健康造成極大影響，也讓歐洲多國的基建網絡與公共服務面臨全方位考驗，交通癱瘓。

高溫使家庭與企業加大空調用量，推升電價至多年來的同期最高水準。EPEX Spot數據顯示，法國電價預料寫下2023年以來最高6月均價；英、德本月平均電價，也勢將創下2022年能源危機以來最高6月水準。

據報導，這波熱浪對歐洲造成的衝擊如下：

英國方面，英國氣象局發布「紅色極端高溫警告」，示警24日和25日英國氣溫預計將飆升到至少攝氏39度，將打破英國6月高溫紀錄的攝氏36.5度。

英國已有超過1000所學校23日停課或縮短上課時間，以避開下午最熱時段。教育工會批評，英國不少校舍樓齡高、通風不足，維多利亞時代古建築在高溫下容易變成「溫室」。由於高溫可能造成鐵路鋼軌變形，英國國家鐵路公司當天警告，南部多條路線營運受影響或中斷，包括倫敦及其周邊地區，提醒民眾盡量避免非必要出行。

法國當局指出，創紀錄熱浪24日導致西北部菲尼斯泰爾省約6萬8000戶停電，為這次極端天氣首度導致法國發生大規模停電，主因為電網變壓器故障，未造成人員受傷。法國氣象局表示，23日經歷自1947年有紀錄以來最炎熱的一天，全國氣溫指標達到攝氏29.8度，打破2019年和2003年創下的29.4度舊紀錄。

吉普母公司斯特蘭蒂斯集團在法國米盧斯巿附近工廠的工人，不滿炎熱天氣下的勞動條件，宣布23日到28日將提前結束工作。巴黎景點艾菲爾鐵塔和羅浮宮博物館因熱浪提前關閉；諾曼第的聖米歇爾山也呼籲遊客在紅色警戒期間暫緩前往。法國政府表示，23日全國約8000所受影響學校當中有1800所因高溫停課，多數學校則縮短上課時數讓學生提早放學。另外，自18日遭到熱浪籠罩以來已有40人溺水身亡，當中許多是青少年

比利時方面，東部一座人工湖23日則有兩名17歲少年溺斃，地方當局指出，他們與另外三人跳入一處禁止戲水的廢棄採石場泳池。比利時管理單位表示，比利時地標不鏽鋼打造的原子球塔24日到26日將提早關閉，避免於白天最炎熱時段開放。

中歐、南歐多國也發布高溫警報。波蘭氣象單位針對西部發布25日至27日高危險等級高溫警報，預測氣溫可能突破1921年的40.2度紀錄。克羅埃西亞的亞得里亞海海岸將於26及27日進入紅色警戒。匈牙利宣布27日至30日將提升至最高等級警戒。

西班牙幾乎全境進入高溫警戒，國家氣象局對南部哥多華、北部畢爾包及坎達布里亞部分地區發布代表「極度危險」的紅色警報。義大利衛生部23日對米蘭和羅馬等15座城市發布紅色熱浪警報，24日增至16座，當局建議民眾飲食清淡、炎熱時段待在室內並灑水降溫。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）警告，極端高溫恐將導致最脆弱族群面臨生死關頭。

嚴峻熱浪侵襲歐洲多國，近日有超過3.5億人經歷攝氏30度以上；圖為英國倫敦千禧橋艷陽高照。（路透）