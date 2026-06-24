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委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報

編譯周辰陽／即時報導
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委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生規模7.1地震，引發市民恐慌，並伴隨多次餘震，鄰國...
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生規模7.1地震，引發市民恐慌，並伴隨多次餘震，鄰國哥倫比亞也有震感。(路透)

委內瑞拉中北部當地時間24日下午6時04分發生強烈地震，震央靠近首都卡拉卡斯，鄰國哥倫比亞也有居民通報感受到震動。

路透報導，美國地質調查所（USGS）表示，此次地震規模7.1，震央位於委內瑞拉蒙塔爾班（Montalban），震源深度13公里。地震發生後，卡拉卡斯建築物劇烈搖晃，居民紛紛疏散。一名目擊者表示，住家公寓外牆出現裂縫，入口處玻璃也被震碎。

▲ 影片來源：X平台＠WeatherMonitors（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生規模7.1地震，引發市民恐慌，並伴隨多次餘震，鄰國...
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生規模7.1地震，引發市民恐慌，並伴隨多次餘震，鄰國哥倫比亞也有震感。(路透)

另有網友在社群平台「X」發布現場畫面指出，卡拉卡斯有多棟建築物在地震後倒塌。

▲ 影片來源：X平台＠RapidReport2025（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：X平台＠BNODesk（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美國海嘯警報系統在地震後對波多黎各、美屬維京群島及英屬維京群島發布海嘯威脅，並表示，委內瑞拉外海的阿魯巴（Aruba）、庫拉索（Curacao）及博內爾（Bonaire）等島嶼，也可能受到危險海浪侵襲。

精華 FAQ

  • 美國地質調查所表示，這次地震規模為7.1，震央位於委內瑞拉蒙塔爾班，靠近首都卡拉卡斯，震源深度約13公里，屬於淺層強震。

  • 地震發生後，卡拉卡斯多棟建築明顯劇烈搖晃，居民紛紛疏散。目擊者稱住家公寓外牆出現裂縫，入口玻璃也被震碎，顯示災情已造成實體損害。

  • 地震後，美國海嘯警報系統對波多黎各、美屬維京群島及英屬維京群島發布海嘯威脅，並指出阿魯巴、庫拉索與博內爾等委內瑞拉外海島嶼也可能受危險海浪影響。

地震 委內瑞拉 哥倫比亞

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