委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生規模7.1地震，引發市民恐慌，並伴隨多次餘震，鄰國哥倫比亞也有震感。(路透)

委內瑞拉 中北部當地時間24日下午6時04分發生強烈地震 ，震央靠近首都卡拉卡斯，鄰國哥倫比亞 也有居民通報感受到震動。

路透報導，美國地質調查所（USGS）表示，此次地震規模7.1，震央位於委內瑞拉蒙塔爾班（Montalban），震源深度13公里。地震發生後，卡拉卡斯建築物劇烈搖晃，居民紛紛疏散。一名目擊者表示，住家公寓外牆出現裂縫，入口處玻璃也被震碎。

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委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生規模7.1地震，引發市民恐慌，並伴隨多次餘震，鄰國哥倫比亞也有震感。(路透)

另有網友在社群平台「X」發布現場畫面指出，卡拉卡斯有多棟建築物在地震後倒塌。

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美國海嘯警報系統在地震後對波多黎各、美屬維京群島及英屬維京群島發布海嘯威脅，並表示，委內瑞拉外海的阿魯巴（Aruba）、庫拉索（Curacao）及博內爾（Bonaire）等島嶼，也可能受到危險海浪侵襲。