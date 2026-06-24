我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？分析：不想重演血腥繼承路

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓官媒朝中社6日發布的照片顯示，北韓國家領導人金正恩與女兒金主愛4日在一處未公...
北韓官媒朝中社6日發布的照片顯示，北韓國家領導人金正恩與女兒金主愛4日在一處未公開地點視察北韓海軍驅逐艦「姜健號」海上試航。(路透)

北韓統治菁英每逢新年都會齊聚錦繡山太陽宮，向已故領導人金日成與金正日的遺體致敬。這類儀式由資深官員及金氏家族成員共同參與，流程經過高度嚴謹安排，也是北韓年度最重要的政治活動之一。今年卻出現一項細微變化：金正恩的女兒金主愛站在父母之間的最中央位置。外界認為，她被安排在家族核心位置，是北韓當局向國內外逐步將她塑造為未來接班人的最新一步。

金融時報報導，據信現年13或14歲的金主愛近年頻繁公開露面，甚至有高階將領跪地向她簡報的照片曝光。華府智庫史汀生中心研究員李敏英（Rachel Minyoung Lee）指出，金主愛近年持續公開露面，加上公開形象不斷提升，顯示北韓正有計畫、長期地為第四代世襲接班鋪路。

包括南韓國家情報院在內，許多北韓問題專家如今都認為金正恩正培養女兒成為未來領導人。金正恩目前僅40歲出頭，但外界認為，他之所以提早布局，與自己在2000年代末至2010年代初倉促且充滿血腥鬥爭的接班經驗有關。

雖然金正日認定三子金正恩具備領導人特質，但在北韓民眾眼中，他原本完全不為人知。直到金正日2008年中風，北韓才不得不加快接班部署。首爾世宗研究所（Sejong Institute）研究員鄭成長（Cheong Seong-Chang）表示：「金正恩必須在父親過世前短短三年間接受密集訓練並建立人脈。因此他曾面臨不少困難，身邊也有人不把他當回事。」

鄭成長認為，金正恩最終是透過「恐怖統治」鞏固權力，包括2013年以涉嫌策劃政變為由處決姑丈張成澤，以及2017年在吉隆坡國際機場暗殺同父異母兄長金正男等。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員車維德（Victor Cha）表示，金正恩當年的接班過程並不順利，因此試圖避免女兒重蹈自己的覆轍，「他大力讓金主愛曝光，正是反映自己當年接班時所承受焦慮的最明顯表現。」

外界最早於2013年得知金主愛的存在，至今雖仍無法確認金正恩是否還有其他子女，但金主愛近年來已頻繁出現在北韓官方媒體。鄭成長指出，她在2022年至2025年底期間共公開露面49次，起初多以軍事活動為主，目的是塑造有能力統率北韓軍隊的強勢女性領袖形象；到了2025年，軍事與民生活動已各占一半，顯示當局正試圖擴大她的形象定位。

金主愛經常身穿黑色雙排扣皮夾克。曾為南韓總統候選人提供穿著建議的形象顧問鄭妍雅（Jeong Yeon-ah）認為，這是刻意透過色彩策略來強化她作為強勢政治領導人形象。她表示，北韓政權也透過發布金主愛重現父親過去公開形象的照片，例如持槍射擊，藉此提升她的政治地位。

北韓官媒使用的措辭同樣釋放權威訊號。金主愛經常被稱為金正恩「心愛的女兒」或「受尊敬的女兒」，顯示當局正持續提高她的政治地位。不過，金主愛的性別可能成為接班過程中的變數。李敏英指出，雖然北韓社會向來保守且深受儒家文化影響，但政權擁有強大的宣傳機器，足以逐步讓民眾接受女性領導人。

也有觀察人士認為，在金主愛尚未獲得正式頭銜前，對她的接班地位仍應保持審慎。南韓慶南大學教授李宇英（Lee Woo-young）認為，目前唯一可以確定的是，金正恩是一個「女兒傻瓜」（ddal-babo）。他表示：「如果要有更明確的訊號，她應該先獲得正式職位。」

但就現階段而言，頭銜上的模糊性或許正是關鍵所在。車維德說：「我們永遠不會得到明確答案。一旦他正式宣布接班人，自己就會立刻變成跛腳鴨。」

精華 FAQ

  • 外界認為，金正恩是因自己當年接班過程倉促又充滿鬥爭，才提早替女兒布局。透過頻繁曝光與置於核心位置，他想降低未來接班的不確定性。

  • 北韓官媒讓她多次出席軍事與民生活動，並搭配高階將領向她簡報、持槍射擊等照片，逐步建立她能統率軍隊、具政治權威的領袖印象。

  • 目前仍未有正式頭銜或明確宣告，因此專家認為只能說她被高度培養，尚不能百分之百確認接班地位。不過持續升高的曝光顯示，她確實是最被看好的對象。

南韓 金正恩 北韓

上一則

荷莫茲海峽通航後新關卡：運價飆3倍誘船東冒險、清潔船底藤壺

延伸閱讀

習訪平壤首提「軍隊交流」 朝官媒未報導 分析：北韓謹慎

習訪平壤首提「軍隊交流」 朝官媒未報導 分析：北韓謹慎
北京默許北韓擁核？南韓表關切

北京默許北韓擁核？南韓表關切
習金會官媒報導重點不同 一窺北京和平壤各自盤算

習金會官媒報導重點不同 一窺北京和平壤各自盤算
韓媒：中國與北韓可能軍事合作 助力牽制美國

韓媒：中國與北韓可能軍事合作 助力牽制美國

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了