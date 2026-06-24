日最高法院維持判決… 高額捐款逾1500人受害 解散前統一教會

日本最高法院解散前統一教會，教團正式失去宗教法人資格，相關司法程序也全數結束；圖為東京澀谷牆上標示。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 日本最高法院維持前統一教會解散命令，認定其長年以組織性高額募款侵害信徒權益，並使宗教法人資格正式喪失。

日本 最高法院裁定駁回世界和平統一家庭聯合會（前統一教會）提出的特別抗告，維持東京高等法院的解散命令，認定教團長年以組織性方式進行高額捐款勸募，已嚴重損害公共利益，解散命令屬於「必要且不得已的措施」，不違反憲法保障的宗教自由。

隨著最高法院作出最終裁定，教團正式失去宗教法人資格，相關司法程序也全數結束。

日本經濟新聞、朝日新聞報導，最高法院4名參與審理法官22日一致做出裁定。裁定內容指出，前統一教會自1973年至2022年間，長達近50年持續進行違法的高額捐款勸募，受害程度、規模及組織性都相當嚴重，已明顯符合宗教法人法規定的解散要件。

法院表示，雖然解散後禮拜場所等財產可能遭到處分，對宗教活動造成影響，但信徒的信仰自由及宗教行為並未受到法律禁止，因此解散命令並未牴觸憲法第20條保障的宗教自由。

事實上，東京高等法院今年3月作出的解散命令生效後，法院指定的清算人便已接手展開財產清算程序。隨著最高法院駁回教團抗告，教團也已無法透過司法途徑維持宗教法人資格。

這起案件源於2022年前首相安倍晉三遭槍擊事件。被告山上徹也供稱，母親長期向前統一教會高額捐款，導致家庭陷入困境，因此對教團懷有怨恨。

事件引發社會重新檢視該教會長年以來的高額捐款及「靈感商法」等爭議，日本政府隨後首次依宗教法人法行使「質問權」展開調查，並於2023年10月向東京地方法院聲請解散命令。

東京地方法院於2025年3月認定，教團長期透過高額捐款勸募侵害信徒權益，構成民法上的侵權行為，因此裁定解散教團；東京高等法院今年3月維持原判。最高法院這次最終支持解散命令，也使本案正式定讞。

東京地方法院於2025年3月裁定時，根據相關民事判決及與被害者的和解案件認定，自1980年代以來，高額捐款受害者超過1500人、金額達到204億日圓（約1.2億美元）。

值得注意的是，這是日本史上第三起因違法遭法院命令解散的宗教法人，也是首度以民法的侵權行為作為解散依據。前兩例分別為因製造東京地鐵沙林毒氣事件等恐怖攻擊而遭解散的奧姆真理教，以及以收取供養費等方式詐騙信徒的明覺寺，都是因為教團幹部涉及刑事犯罪而遭解散。

統一教會於1954年創立於韓國，1964年在日本取得宗教法人資格。