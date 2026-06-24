二戰沖繩戰役81周年 日相遭反戰派抗議：去向24萬人道歉
高市早苗赴沖繩出席慰靈儀式並談和平與基地舊址利用，致詞時遭抗議聲打斷；玉城鄧尼則批評美軍基地負擔過重，要求日美與沖繩對話解決普天間問題。
AI摘要
文章摘要整理：
高市早苗赴沖繩出席慰靈儀式並談和平與基地舊址利用，致詞時遭抗議聲打斷；玉城鄧尼則批評美軍基地負擔過重，要求日美與沖繩對話解決普天間問題。
日本沖繩23日舉行儀式，追悼死傷慘重的二戰沖繩戰役81周年。日相高市早苗在追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」，她致詞期間會場多次傳出抗議聲。
沖繩在二戰尾聲爆發慘烈的陸上戰役，死亡人數逾20萬，25%沖繩縣民喪生。沖繩縣政府把日軍組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。
沖繩時報等日媒報導，高市就任日相後首度造訪沖繩。她23日在沖繩縣糸滿市的和平祈念公園參加追悼儀式，並在致詞時強調，「我們正在享受的和平與繁榮，是建立在這片土地犧牲寶貴性命的人們，以及沖繩所經歷筆墨難以形容的苦難歷史上」。
她也提及預計在今年11月修復完畢的首里城正殿，表示包括沖繩戰役期間，首里城「多次遭遇焚毀的不幸，但始終沒有放棄重建，並克服困難、編織出希望。我思索著沖繩民眾所培養出的堅強，以及不得不堅強的處境」。
高市也提到駐日美軍基地集中在沖繩的現狀，表示「將推動有效利用軍用基地的舊址」。
高市準備致詞前，會場出現許多抗議聲，包括「反對戰爭」、「遵守（憲法）9條」、「去向24萬人道歉」，高市在抗議聲與叫罵聲中開始致詞，抗議聲主要出現在她致詞前半段，音量大到幾乎與她的聲量匹敵。
沖繩縣知事玉城鄧尼在追悼式中宣讀「和平宣言」，呼籲傳承和平。他表示，「81年前可謂失去一切，從那個時候開始，到如今重拾美麗的島嶼，我們不能忘記先人們不懈的努力」。
玉城也說，沖繩有大片駐日美軍基地，導致當地負擔過於沉重。關於歸還美軍普天間基地問題，玉城呼籲，「日美政府應該要與沖繩縣對話以解決問題，而非單方面強加」。
1995年美軍性侵12歲沖繩少女事件，促使日美政府於1996年達成遷走普天間基地協議。
她在沖繩和平祈念公園參與二戰沖繩戰役81週年追悼式，致詞時會場多次響起反戰與道歉訴求的抗議聲，部分聲音大到幾乎蓋過她的發言。 玉城強調不能忘記沖繩重建歷程與先人努力，並指出美軍基地集中造成沉重負擔，要求日美政府與沖繩縣充分對話，透過協商而非單方面強加來解決問題。 因1995年美軍性侵沖繩少女事件後，日美才在1996年同意遷走普天間基地；此事至今仍未完全解決，也成為沖繩要求減輕基地負擔的重要背景。
精華 FAQ
她在沖繩和平祈念公園參與二戰沖繩戰役81週年追悼式，致詞時會場多次響起反戰與道歉訴求的抗議聲，部分聲音大到幾乎蓋過她的發言。
玉城強調不能忘記沖繩重建歷程與先人努力，並指出美軍基地集中造成沉重負擔，要求日美政府與沖繩縣充分對話，透過協商而非單方面強加來解決問題。
因1995年美軍性侵沖繩少女事件後，日美才在1996年同意遷走普天間基地；此事至今仍未完全解決，也成為沖繩要求減輕基地負擔的重要背景。
上一則
南韓擇偶標準變了 晶片業員工相親搶手 2大行業遇勁敵
下一則