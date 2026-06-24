我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

二戰沖繩戰役81周年 日相遭反戰派抗議：去向24萬人道歉

編譯中心／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年是沖繩戰役結束81周年，日本首相高市早苗23日在沖繩糸滿參加紀念儀式。(歐新...
今年是沖繩戰役結束81周年，日本首相高市早苗23日在沖繩糸滿參加紀念儀式。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

高市早苗赴沖繩出席慰靈儀式並談和平與基地舊址利用，致詞時遭抗議聲打斷；玉城鄧尼則批評美軍基地負擔過重，要求日美與沖繩對話解決普天間問題。

日本沖繩23日舉行儀式，追悼死傷慘重的二戰沖繩戰役81周年。日相高市早苗在追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」，她致詞期間會場多次傳出抗議聲。

沖繩在二戰尾聲爆發慘烈的陸上戰役，死亡人數逾20萬，25%沖繩縣民喪生。沖繩縣政府把日軍組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。

沖繩時報等日媒報導，高市就任日相後首度造訪沖繩。她23日在沖繩縣糸滿市的和平祈念公園參加追悼儀式，並在致詞時強調，「我們正在享受的和平與繁榮，是建立在這片土地犧牲寶貴性命的人們，以及沖繩所經歷筆墨難以形容的苦難歷史上」。

她也提及預計在今年11月修復完畢的首里城正殿，表示包括沖繩戰役期間，首里城「多次遭遇焚毀的不幸，但始終沒有放棄重建，並克服困難、編織出希望。我思索著沖繩民眾所培養出的堅強，以及不得不堅強的處境」。

高市也提到駐日美軍基地集中在沖繩的現狀，表示「將推動有效利用軍用基地的舊址」。

高市準備致詞前，會場出現許多抗議聲，包括「反對戰爭」、「遵守（憲法）9條」、「去向24萬人道歉」，高市在抗議聲與叫罵聲中開始致詞，抗議聲主要出現在她致詞前半段，音量大到幾乎與她的聲量匹敵。

沖繩縣知事玉城鄧尼在追悼式中宣讀「和平宣言」，呼籲傳承和平。他表示，「81年前可謂失去一切，從那個時候開始，到如今重拾美麗的島嶼，我們不能忘記先人們不懈的努力」。

玉城也說，沖繩有大片駐日美軍基地，導致當地負擔過於沉重。關於歸還美軍普天間基地問題，玉城呼籲，「日美政府應該要與沖繩縣對話以解決問題，而非單方面強加」。

1995年美軍性侵12歲沖繩少女事件，促使日美政府於1996年達成遷走普天間基地協議。

精華 FAQ

  • 她在沖繩和平祈念公園參與二戰沖繩戰役81週年追悼式，致詞時會場多次響起反戰與道歉訴求的抗議聲，部分聲音大到幾乎蓋過她的發言。

  • 玉城強調不能忘記沖繩重建歷程與先人努力，並指出美軍基地集中造成沉重負擔，要求日美政府與沖繩縣充分對話，透過協商而非單方面強加來解決問題。

  • 因1995年美軍性侵沖繩少女事件後，日美才在1996年同意遷走普天間基地；此事至今仍未完全解決，也成為沖繩要求減輕基地負擔的重要背景。

日本

上一則

南韓擇偶標準變了 晶片業員工相親搶手 2大行業遇勁敵

下一則

9月全國大選前 瑞典示警：威脅未減 伊朗續招青年恐攻

延伸閱讀

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗
日本遭梅雨鋒面與雙颱夾擊 九州豪雨警戒升級

日本遭梅雨鋒面與雙颱夾擊 九州豪雨警戒升級
賴喊話美方盡速批淮第二批軍售 籲陸放棄武力攻台

賴喊話美方盡速批淮第二批軍售 籲陸放棄武力攻台
若未台獨卻遭陸武力侵略 鄭麗文表態：會還擊

若未台獨卻遭陸武力侵略 鄭麗文表態：會還擊

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了