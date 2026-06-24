二戰沖繩戰役81周年 日相遭反戰派抗議：去向24萬人道歉

今年是沖繩戰役結束81周年，日本首相高市早苗23日在沖繩糸滿參加紀念儀式。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗赴沖繩出席慰靈儀式並談和平與基地舊址利用，致詞時遭抗議聲打斷；玉城鄧尼則批評美軍基地負擔過重，要求日美與沖繩對話解決普天間問題。

日本 沖繩23日舉行儀式，追悼死傷慘重的二戰沖繩戰役81周年。日相高市早苗在追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」，她致詞期間會場多次傳出抗議聲。

沖繩在二戰尾聲爆發慘烈的陸上戰役，死亡人數逾20萬，25%沖繩縣民喪生。沖繩縣政府把日軍組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。

沖繩時報等日媒報導，高市就任日相後首度造訪沖繩。她23日在沖繩縣糸滿市的和平祈念公園參加追悼儀式，並在致詞時強調，「我們正在享受的和平與繁榮，是建立在這片土地犧牲寶貴性命的人們，以及沖繩所經歷筆墨難以形容的苦難歷史上」。

她也提及預計在今年11月修復完畢的首里城正殿，表示包括沖繩戰役期間，首里城「多次遭遇焚毀的不幸，但始終沒有放棄重建，並克服困難、編織出希望。我思索著沖繩民眾所培養出的堅強，以及不得不堅強的處境」。

高市也提到駐日美軍基地集中在沖繩的現狀，表示「將推動有效利用軍用基地的舊址」。

高市準備致詞前，會場出現許多抗議聲，包括「反對戰爭」、「遵守（憲法）9條」、「去向24萬人道歉」，高市在抗議聲與叫罵聲中開始致詞，抗議聲主要出現在她致詞前半段，音量大到幾乎與她的聲量匹敵。

沖繩縣知事玉城鄧尼在追悼式中宣讀「和平宣言」，呼籲傳承和平。他表示，「81年前可謂失去一切，從那個時候開始，到如今重拾美麗的島嶼，我們不能忘記先人們不懈的努力」。

玉城也說，沖繩有大片駐日美軍基地，導致當地負擔過於沉重。關於歸還美軍普天間基地問題，玉城呼籲，「日美政府應該要與沖繩縣對話以解決問題，而非單方面強加」。

1995年美軍性侵12歲沖繩少女事件，促使日美政府於1996年達成遷走普天間基地協議。