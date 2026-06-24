「俄羅斯是歐洲最嚴重威脅」 歐盟9國加速無人機情報共享

歐盟九國內政部長及代表日前齊聚赫爾辛基，成員包括芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭、瑞典、丹麥與德國。與會官員有六位代表特別移師萬塔一處無人機企業廠區召開記者會。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟九國在赫爾辛基達成共識，將加速共享無人機威脅情報並爭取歐盟提前撥款；同時俄羅斯轟炸機在挪威海現蹤，凸顯北歐安全壓力升高。

歐盟 九國內政部長及代表日前齊聚芬蘭赫爾辛基，針對日益嚴峻的無人機威脅達成區域合作共識，強調威脅無國界之分，情報共享與跨國協調已刻不容緩。另外，俄羅斯轟炸機直逼北約 前沿，在挪威 海上空現蹤。

中央社報導，本次會議由芬蘭內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）主持，成員包括芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭、瑞典、丹麥與德國。

與會官員有六位代表特別移師萬塔（Vantaa）一處反無人機企業廠區召開記者會，並向歐盟喊話，要求在下一輪多年期財務架構（MFF）中提早撥付相關預算。

蘭塔仁在會中直指，「俄羅斯是歐洲最嚴重的安全威脅」，身處東北歐的波羅的海國家對全歐安全責無旁貸。她強調，無人機威脅日益嚴峻且不會消失，各國必須聯手應對。

她會中轉述烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）的警示，強調資訊、決策與行動速度至關重要，一旦遲緩便可能面臨失敗。蘭塔仁表示，烏克蘭的實戰經驗是各國無法忽視的借鏡。

拉脫維亞內政部長東布拉瓦（Janis Dombrava）提醒，除了俄羅斯威脅，恐怖組織與犯罪集團動用無人機也是必須面對的「新現實」。他舉愛沙尼亞曾擊落由拉脫維亞境內飛入的無人機為例，強調區域內全面合作勢在必行。

關於公眾警報系統，愛沙尼亞內政部長塔羅（Igor Taro）坦言，這類議題難有標準答案，無論採取何種應對機制，都難逃輿論檢視。目前芬蘭與愛沙尼亞正積極建置細胞廣播系統，力求提升預警效能。

為強化區域整體局勢掌握，並加速跨國資訊交換，各國已決議研擬具體對策，將於秋季在挪威檢視進度。針對資金壓力，與會部長一致呼籲歐盟執委會優先挹注預算，以守護歐洲東部與外部邊界。塔羅疾呼，保護外部邊界等同於捍衛全歐洲的安全。

據芬蘭內政部新聞稿，芬蘭政府今年春季已額外撥出5020萬歐元（約5714萬美元）強化反無人機能力，其中4400萬歐元由邊境警衛局配置，620萬歐元投入警力升級。

塔羅對此深表認同：「雖然準備工作早該啟動，但現在行動就是最好的時機。」

另據路透報導，俄羅斯國防部23日凌晨在通訊軟體Telegram表示，俄羅斯圖-160（Tu-160）戰略飛彈轟炸機直逼北約前沿，在巴倫支海和挪威海上空的中立區進行16小時的飛行任務，包括一次空中加油測試。

俄羅斯國防部指出，這次例行性飛行有俄羅斯米格-31（Mig-31）戰鬥機伴飛，途中一度有外國戰機進行監控與伴飛，但未說明是哪些國家。

俄羅斯北部和北大西洋公約組織（NATO）成員國挪威與芬蘭接壤。