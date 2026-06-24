我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

「俄羅斯是歐洲最嚴重威脅」 歐盟9國加速無人機情報共享

編譯中心／綜合23日電
歐盟九國內政部長及代表日前齊聚赫爾辛基，成員包括芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛...
歐盟九國內政部長及代表日前齊聚赫爾辛基，成員包括芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭、瑞典、丹麥與德國。與會官員有六位代表特別移師萬塔一處無人機企業廠區召開記者會。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟九國在赫爾辛基達成共識，將加速共享無人機威脅情報並爭取歐盟提前撥款；同時俄羅斯轟炸機在挪威海現蹤，凸顯北歐安全壓力升高。

歐盟九國內政部長及代表日前齊聚芬蘭赫爾辛基，針對日益嚴峻的無人機威脅達成區域合作共識，強調威脅無國界之分，情報共享與跨國協調已刻不容緩。另外，俄羅斯轟炸機直逼北約前沿，在挪威海上空現蹤。

中央社報導，本次會議由芬蘭內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）主持，成員包括芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭、瑞典、丹麥與德國。

與會官員有六位代表特別移師萬塔（Vantaa）一處反無人機企業廠區召開記者會，並向歐盟喊話，要求在下一輪多年期財務架構（MFF）中提早撥付相關預算。

蘭塔仁在會中直指，「俄羅斯是歐洲最嚴重的安全威脅」，身處東北歐的波羅的海國家對全歐安全責無旁貸。她強調，無人機威脅日益嚴峻且不會消失，各國必須聯手應對。

她會中轉述烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）的警示，強調資訊、決策與行動速度至關重要，一旦遲緩便可能面臨失敗。蘭塔仁表示，烏克蘭的實戰經驗是各國無法忽視的借鏡。

拉脫維亞內政部長東布拉瓦（Janis Dombrava）提醒，除了俄羅斯威脅，恐怖組織與犯罪集團動用無人機也是必須面對的「新現實」。他舉愛沙尼亞曾擊落由拉脫維亞境內飛入的無人機為例，強調區域內全面合作勢在必行。

關於公眾警報系統，愛沙尼亞內政部長塔羅（Igor Taro）坦言，這類議題難有標準答案，無論採取何種應對機制，都難逃輿論檢視。目前芬蘭與愛沙尼亞正積極建置細胞廣播系統，力求提升預警效能。

為強化區域整體局勢掌握，並加速跨國資訊交換，各國已決議研擬具體對策，將於秋季在挪威檢視進度。針對資金壓力，與會部長一致呼籲歐盟執委會優先挹注預算，以守護歐洲東部與外部邊界。塔羅疾呼，保護外部邊界等同於捍衛全歐洲的安全。

據芬蘭內政部新聞稿，芬蘭政府今年春季已額外撥出5020萬歐元（約5714萬美元）強化反無人機能力，其中4400萬歐元由邊境警衛局配置，620萬歐元投入警力升級。

塔羅對此深表認同：「雖然準備工作早該啟動，但現在行動就是最好的時機。」

另據路透報導，俄羅斯國防部23日凌晨在通訊軟體Telegram表示，俄羅斯圖-160（Tu-160）戰略飛彈轟炸機直逼北約前沿，在巴倫支海和挪威海上空的中立區進行16小時的飛行任務，包括一次空中加油測試。

俄羅斯國防部指出，這次例行性飛行有俄羅斯米格-31（Mig-31）戰鬥機伴飛，途中一度有外國戰機進行監控與伴飛，但未說明是哪些國家。

俄羅斯北部和北大西洋公約組織（NATO）成員國挪威與芬蘭接壤。

精華 FAQ

  • 會議聚焦日益嚴峻的無人機威脅，強調威脅跨境存在，必須透過情報共享、跨國協調與共同預警機制提升歐洲北部防衛能力。

  • 因反無人機設備、預警系統與邊境防護都需要即時投資，部長們希望在下一輪多年期財務架構中及早編列，避免防禦部署落後威脅發展。

  • 俄方稱圖-160戰略轟炸機在巴倫支海與挪威海中立區飛行16小時，並完成空中加油測試，期間由米格-31護航，且有外國戰機監控伴飛。

歐盟 挪威 北約

上一則

9月全國大選前 瑞典示警：威脅未減 伊朗續招青年恐攻

下一則

數十年最大鬆綁 美允伊朗石油美元交易 影子艦隊合法化

延伸閱讀

澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄

澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄
俄羅斯在芬蘭邊境建新基地 集結兵力恐達1.5萬

俄羅斯在芬蘭邊境建新基地 集結兵力恐達1.5萬
中涉俄烏戰？歐盟核實中國訓練俄軍事人員 北京斥污衊抹黑

中涉俄烏戰？歐盟核實中國訓練俄軍事人員 北京斥污衊抹黑
芬蘭衛星新創Iceye 估值半年飆4倍 升至100億歐元

芬蘭衛星新創Iceye 估值半年飆4倍 升至100億歐元

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了