法國致命熱浪來襲 創1947年以來最高溫
法國國家氣象機構表示，法國今天經歷自1947年開始觀測紀錄以來最炎熱的一天，根據初步數據，全國氣溫指標達到攝氏29.8度（華氏85.6度）。
法新社報導，自上週以來，一波致命熱浪襲擊法國，不僅打亂民眾日常生活，也迫使巴黎著名觀光景點艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）和羅浮宮博物館（Louvre Museum）提早關閉。
法國氣象局（Meteo-France）引用初步數據指出，全國氣溫指標（取自全法30個氣象站日夜平均氣溫）達到攝氏29.8度。先前的紀錄為攝氏29.4度，分別是在2019年7月25日和2003年8月5日創下。
法國氣象局補充指出，法國西部多地氣溫也打破紀錄。
同時，法國昨天到今天也經歷最熱的夜晚。根據今天早上的初步數據，全國氣溫指標夜間達到攝氏21.6度。前一個紀錄為在2019年7月25日創下的攝氏21.4度。
根據法國氣象局數據，自1947年以來，法國共記錄到52次熱浪，其中35次發生在2000年以後，27次發生在2011年以後。
科學家指出，熱浪發生頻率大幅增加，與人為造成的氣候變遷有關。
法國國家氣象機構表示，全國氣溫指標達攝氏29.8度，成為自1947年開始觀測以來最炎熱的一天，超越2019年與2003年的舊紀錄。 熱浪不僅打亂民眾日常生活，也迫使巴黎重要景點艾菲爾鐵塔與羅浮宮博物館提前關閉，顯示高溫已明顯衝擊公共活動與觀光運作。 法國氣象局指出，自1947年以來已記錄52次熱浪，且多數集中在2000年後；科學家認為，頻率上升與人為造成的氣候變遷密切相關。
精華 FAQ
法國國家氣象機構表示，全國氣溫指標達攝氏29.8度，成為自1947年開始觀測以來最炎熱的一天，超越2019年與2003年的舊紀錄。
熱浪不僅打亂民眾日常生活，也迫使巴黎重要景點艾菲爾鐵塔與羅浮宮博物館提前關閉，顯示高溫已明顯衝擊公共活動與觀光運作。
法國氣象局指出，自1947年以來已記錄52次熱浪，且多數集中在2000年後；科學家認為，頻率上升與人為造成的氣候變遷密切相關。
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