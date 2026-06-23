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法國致命熱浪來襲 創1947年以來最高溫

中央社／巴黎23日綜合外電報導
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法國國家氣象局23日將法國一半地區的 54 個部門置於紅色熱浪警報之下，巴黎人在...
法國國家氣象局23日將法國一半地區的 54 個部門置於紅色熱浪警報之下，巴黎人在聖馬丁運河沐浴。（美聯社）

法國國家氣象機構表示，法國今天經歷自1947年開始觀測紀錄以來最炎熱的一天，根據初步數據，全國氣溫指標達到攝氏29.8度（華氏85.6度）。

法新社報導，自上週以來，一波致命熱浪襲擊法國，不僅打亂民眾日常生活，也迫使巴黎著名觀光景點艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）和羅浮宮博物館（Louvre Museum）提早關閉。

法國氣象局（Meteo-France）引用初步數據指出，全國氣溫指標（取自全法30個氣象站日夜平均氣溫）達到攝氏29.8度。先前的紀錄為攝氏29.4度，分別是在2019年7月25日和2003年8月5日創下。

法國氣象局補充指出，法國西部多地氣溫也打破紀錄。

同時，法國昨天到今天也經歷最熱的夜晚。根據今天早上的初步數據，全國氣溫指標夜間達到攝氏21.6度。前一個紀錄為在2019年7月25日創下的攝氏21.4度。

根據法國氣象局數據，自1947年以來，法國共記錄到52次熱浪，其中35次發生在2000年以後，27次發生在2011年以後。

科學家指出，熱浪發生頻率大幅增加，與人為造成的氣候變遷有關。

精華 FAQ

  • 法國國家氣象機構表示，全國氣溫指標達攝氏29.8度，成為自1947年開始觀測以來最炎熱的一天，超越2019年與2003年的舊紀錄。

  • 熱浪不僅打亂民眾日常生活，也迫使巴黎重要景點艾菲爾鐵塔與羅浮宮博物館提前關閉，顯示高溫已明顯衝擊公共活動與觀光運作。

  • 法國氣象局指出，自1947年以來已記錄52次熱浪，且多數集中在2000年後；科學家認為，頻率上升與人為造成的氣候變遷密切相關。

氣候變遷 熱浪

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