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40℃熱浪襲歐 比利時雛鳥跳巢求生 法鐵軌膨脹列車停駛…

編譯中心／綜合21日電
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義大利羅馬鬥獸場外，一名女遊客戴著口罩和太陽眼鏡在熱浪中拍照。（路透）
義大利羅馬鬥獸場外，一名女遊客戴著口罩和太陽眼鏡在熱浪中拍照。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲熱浪直逼40℃，法國多地發布最高級別紅色警戒。
  • 重點二：法國國鐵因高溫停駛部分列車，並警告鐵軌膨脹風險。
  • 重點三：高溫也衝擊野生動物，比利時雛鳥甚至跳巢求生。

直逼40℃的一波嚴重熱浪21日席捲歐洲多地，各國發布警報。法國國鐵擔心電車線受損和鐵軌膨脹而停駛、遊客設法避免熱衰竭，野生動物也面臨生存壓力。路透報導，這波熱浪於北半球夏至的6月21日爆發，令人憂心今年高溫或將提早來襲且持續不退。

義大利多地連續數天氣溫超過35℃，當局對波隆那（Bologna）、佛羅倫斯（Florence）、米蘭（Milan）、杜林（Turin）等8座城市發布21日的高溫紅色警戒。

在羅馬，教宗一如往常在使徒宮（Apostolic Palace）書房窗口帶領主日祈禱，聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）上的信友撐起陽傘和雨傘遮陽。

撒哈拉沙漠（Sahara）的乾熱氣團北上同時，俗稱「非洲反氣旋」（African anticyclone）的強大高壓系統推波助瀾，引發這波高溫。氣象專家指出，此系統正形成所謂「熱穹」（heat dome）現象，使熱空氣滯留在西歐和中歐上空，導致氣溫連日攀升。

法國國家鐵路公司（SNCF）執行長卡斯特克斯（Jean Castex）在巴黎蒙帕納斯站（Gare Montparnasse）表示，鐵路網受高溫「嚴重衝擊」，軌道上方的電車線可能受損並導致鐵軌膨脹。

他表示，3500名員工已經投入路網監控，另有2000人將進行緊急修復，同時敦促易受高溫影響的旅客延後行程。國鐵公司已經宣布主要路線取消71班城際列車，措施將持續到22日。

法國21日氣溫接近40°C，全國有35個省進入最高級別的紅色高溫預警。這一數字意味著法國約三分之一的地區都發布「紅色預警」。為盡量防止中暑和維護公共秩序，所有處於紅色高溫預警的省份及部分橙色預警地區，將禁止在公共場所飲酒。為保護師生安全，政府已下令845所學校22日停課。

德國部分地區氣溫已經飆破38℃，德國氣象局（DWD）對包括柏林在內的東部地區發布嚴重雷暴警告，大雨導致夏至當天舉辦的戶外音樂節Fete de la Musique活動中斷。

野生動物救援中心也通報壓力日增；比利時那慕爾（Namur）附近一座救援站近日收治約150隻因高溫受創的動物，其中幼鳥特別脆弱。比利時野生動物收容與復育中心CREAVES創辦人德雅赫雷（Romain De Jaegere）說：「雛鳥寧可跳出鳥巢逃生，也不願活生生在鳥巢裡被烤死。」

精華 FAQ

  • 熱浪席捲法國、義大利、德國與比利時等多地，法國多省升至紅色警戒，義大利八座城市發高溫警報，德國東部則面臨高溫與雷暴雙重威脅。

  • 國鐵擔心高溫會損壞電車線，並使鐵軌膨脹變形，因此停駛多班城際列車，動員大量人力監控路網，也呼籲旅客延後行程以降低風險。

  • 比利時那慕爾附近救援站收治約150隻受高溫影響動物，幼鳥尤其脆弱，部分雛鳥甚至會主動跳出鳥巢求生，避免在巢內被活活熱死。

義大利 教宗 熱浪

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