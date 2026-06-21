哥倫比亞總統初步開票 川普背書的素人律師險勝 擁美公民身分

哥倫比亞極右派總統候選人艾思普雷21日在哥國大城巴蘭基亞參與總統決選投票後，向現場比出手勢。（美聯社）

路透報導，哥倫比亞 總統決選21日進行投開票，初步計票顯示，美國總統川普 背書的極右派政治素人艾思普雷以49.7%得票率，領先參議員參選人塞培德的48.7%，雙方差距約1個百分點。塞培德是即將卸任的左翼總統裴卓支持人選；裴卓拒絕承認初步結果，表示只會接受較慢、但具法律效力的覆核計票結果。

根據哥倫比亞國家登記處數據，在99.7%投票 所完成回報時，雙方票差約24萬8000票。這場決選共有超過4100萬名選民具投票資格，實際投票人數逾2620萬人，是哥倫比亞30多年前採行兩輪投票制以來，投票率最高、參選人票差最小的一次，反映波哥大社會高度兩極化。

川普於美東時間21日晚間在社群轉貼艾思普雷勝選報導，並稱艾思普雷「勝選、贏很大！」。

塞培德（Ivan Cepeda）支持者仍寄望正式審票程序能讓選情翻盤。哥倫比亞每個投票所都必須進行選票覆核程序，不過第一輪投票時，正式審票結果與初步計票差距不大。裴卓稍早在社群媒體發布影片，稱畫面顯示多起舞弊情況；之後他又表示，由於這次選情過於接近，哥倫比亞應等待最終審票與計票結果出爐。

現年47歲的艾思普雷（Abelardo De La Espriella）是刑事辯護律師，同時擁有美國公民身分，過去從未擔任民選公職。他以打擊犯罪的政治素人形象投入選戰，若最後勝選，將使哥倫比亞在裴卓執政4年後重回保守派治理，也被視為拉丁美洲右翼浪潮的又一場勝利。

艾思普雷主打強硬治安路線，承諾終止與反抗軍及犯罪組織的和平談判，追捕犯罪分子，興建薩爾瓦多式超大型監獄，並打擊他所稱的「毒品恐怖分子」。他也主張重振油氣產業、降低稅負、縮減政府規模，並承諾從左派政策手中「奪回國家」。

在投身政治前，艾思普雷已是哥倫比亞知名律師，職涯作風高調。他曾在美國邁阿密代表多名哥倫比亞知名客戶，其中部分人士涉及販毒、貪腐，或捲入與右翼準軍事組織有關的醜聞。

艾思普雷也以奢華、高調的生活風格聞名。他曾唱歌劇、穿訂製西裝、製作翻唱專輯，創辦鋼琴酒吧、精品品牌，也投資蘭姆酒事業。競選前夕，他還向捐款者出售限量高價手錶，這使他的政治素人形象同時帶有名人、富豪與強人色彩。

艾思普雷鮮明的政治風格與競選語言，讓不少哥倫比亞觀察人士看見川普的影子。

紐約時報引述前哥倫比亞憲法法院院長賽佩達（Manuel José Cepeda）表示：「我從沒見過有哪兩位政治人物，像川普和艾思普雷這樣，在政治風格與路線上如此相近。」