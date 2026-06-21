卡達拉斯拉凡工業區工廠爆炸 未傳傷亡或洩漏
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卡達內政部表示，全球最大液化天然氣樞紐的拉斯拉凡工業區內一間工廠今天因「技術性事故」發生爆炸。
法新社報導，內政部指出：「拉斯拉凡工業區（Ras Laffan Industrial Area）內一間工廠因技術性事故發生爆炸，民防團隊已經展開處理，事件未造成任何人員傷亡，也沒有任何會威脅民眾安全的洩漏。」法新社記者之前聽到杜哈（Doha）北部傳出爆炸聲響。
卡達內政部表示，這起爆炸是因工廠發生技術性事故所致，並非外界先前臆測的重大災害。官方目前將事件定性為單一工業事故。 內政部指出，民防團隊已經迅速趕赴拉斯拉凡工業區的工廠現場展開處理，目的在於控制狀況並避免後續風險擴大。 根據卡達內政部說明，事件並未造成任何人員傷亡，也沒有出現足以威脅民眾安全的洩漏情形，整體風險目前可控。
精華 FAQ
卡達內政部表示，這起爆炸是因工廠發生技術性事故所致，並非外界先前臆測的重大災害。官方目前將事件定性為單一工業事故。
內政部指出，民防團隊已經迅速趕赴拉斯拉凡工業區的工廠現場展開處理，目的在於控制狀況並避免後續風險擴大。
根據卡達內政部說明，事件並未造成任何人員傷亡，也沒有出現足以威脅民眾安全的洩漏情形，整體風險目前可控。
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