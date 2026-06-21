卡達拉斯拉凡工業區工廠爆炸 未傳傷亡或洩漏

卡達內政部 表示，全球最大液化天然氣樞紐的拉斯拉凡工業區內一間工廠今天因「技術性事故」發生爆炸。

法新社報導，內政部指出：「拉斯拉凡工業區（Ras Laffan Industrial Area）內一間工廠因技術性事故發生爆炸，民防團隊已經展開處理，事件未造成任何人員傷亡，也沒有任何會威脅民眾安全的洩漏。」法新社記者之前聽到杜哈（Doha）北部傳出爆炸聲響。