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將動物血液注入人體…日軍二戰醫學資料曝光 疑在「這」做實驗

記者謝守真／即時報導
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日本共同社21日揭露，二戰期間日軍軍醫系統曾在戰時醫學會議中彙報「異種輸血」實驗...
日本共同社21日揭露，二戰期間日軍軍醫系統曾在戰時醫學會議中彙報「異種輸血」實驗，內容涉及將動物血液輸入人體以研究戰場失血救治方法，相關對象多達23人。(路透)

再有二戰期間日軍戰時醫學研究的相關紀錄被揭露。日本共同社21日揭露，二戰期間日軍軍醫系統曾在戰時醫學會議中彙報「異種輸血」實驗，內容涉及將動物血液輸入人體以研究戰場失血救治方法，相關對象多達23人。

共同社指出，20日獲悉，日本陸軍在日中戰爭期間召開的會議上，軍醫學校（東京）的教官曾彙報反復進行將動物血液注入人體的「異種輸血」實驗情況。這些實驗的名義是研究在難以確保大量輸血用血漿的戰場上如何應對失血情況，據推測相關實驗有可能在中國進行。

報導稱，日軍在戰敗時曾試圖銷毀人體實驗的證據，而共同社發現在官方組織「陸軍軍醫團」的雜誌中存在相關記錄。

記錄顯示，實驗對象共有23名，然而其性別、年齡、國籍等均不詳。該實驗違背倫理和常識，不僅向人體大量輸入容易引發排斥反應的馬血，甚至還包括在手術中阻斷受害者頸部血流後注射血清等與治療無關的處置。

報導指稱，上述會議於1940年3月召開，名為「陸軍軍陣醫藥學研究會」。在眾多日軍醫務高官出席的會議上，軍醫學校教官彙報稱，「在此次事變（1937年爆發的中日戰爭）中，積累了多例以動物為供血源的輸血案例」。

據了解，此一實驗發生時間是在1938年的秋天，具體地點已被掩蓋，疑似經過軍方審查。同時，雖然在日軍記錄中將對象稱為「患者」，但並未記述為何需要輸血，以及亦未表明他們是否為日軍傷兵。

新華社提到，近年來，日本國內研究者及媒體陸續揭露日軍人體實驗等戰爭罪證。報導並引述歷史學者指出，「面對人體實驗等戰爭犯罪，日本應徹底反省侵略戰爭及其殘虐行為。」

精華 FAQ

  • 報導指出，日軍軍醫系統在二戰期間進行並彙報「異種輸血」實驗，也就是把動物血液或血清輸入人體，試圖研究戰場上大量失血時的救治方法。

  • 相關實驗名義上是為了解決戰場缺乏輸血資源時的失血處置問題，但內容違背醫學倫理。共同社推測，這類實驗可能曾在中國進行，且地點被軍方刻意掩蓋。

  • 記錄提到實驗對象共有23人，但其性別、年齡與國籍都不明。文中也指出，日軍在敗戰時曾試圖銷毀人體實驗證據，所幸部分內容仍留存在官方雜誌中。

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