資深內閣成員也不挺？英媒爆外交大臣私下告訴施凱爾：必須下台

英國外交大臣古柏6月11日在位於肯特郡的外交大臣莊園志奮領莊園與澳洲和加拿大外交部長會談，並與烏克蘭第一夫人澤倫斯卡進行視訊會談。（歐新社）

英國「觀察家報」（The Observer）20日報導，預期英國首相施凱爾 將於22日宣布辭職，同時說明離任時程及相關安排。不過，路透指出，一名政府消息人士透露，施凱爾目前仍專注於政務，會繼續堅守首相職位。

觀察家報稍早還報導，施凱爾目前正在契克斯（Chequers）的鄉間宅邸與妻子討論此事，尚未做出最後決定。

英國天空新聞則爆料，外交大臣古柏已告知施凱爾，說他必須請辭。天空新聞指出，古柏是施凱爾內閣中最資深的大臣之一，據稱已在周末私下向施凱爾傳達這個訊息。

不久前，英國商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）告訴天空新聞，他19日起就沒有與施凱爾說過話，但他說自己和施凱爾已針對施凱爾面臨的挑戰進行過一次「坦誠的對話」。

工黨高層人士預期，他最快將於22日發表明確聲明，說明他的未來動向。

外界普遍將柏能視為最有可能接替施凱爾出任工黨黨魁的熱門人選。現年56歲的柏能19日在重要補選中勝出，贏得國會席次，為他對陷入困境的首相施凱爾發起領導權挑戰鋪路。柏能也已表明將挑戰工黨黨魁和首相大位。柏能曾任衛生大臣，自2017年起擔任大曼徹斯特市長。