我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看

巴西等多國球衣布料來自台灣 世界盃中的台灣紡織業供應鏈

台灣輪椅夫婦南韓地鐵遇醉漢逼近叫囂 2男雨傘救人 掀韓網熱議

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一對台灣夫婦19日在南韓首爾地鐵遭醉漢騷擾，所幸2名當地男子見義勇為，以雨傘擋下...
一對台灣夫婦19日在南韓首爾地鐵遭醉漢騷擾，所幸2名當地男子見義勇為，以雨傘擋下醉漢並協助報警。這對夫婦事後在社群發文協尋兩名男子致謝，事件在南韓網路引發議論。（取材自@TBJorry在X的貼文）

綜合東亞日報與News1報導，一對使用輪椅的台灣夫婦赴南韓旅遊，19日晚間在首爾地鐵2號線江南站等車時，遭醉漢大聲咆哮、逼近騷擾，對方甚至跟上車繼續威脅。所幸2名當地男子見義勇為，以雨傘擋下醉漢並協助報警，最後醉漢被要求下車。這對夫妻事後在社群平台Threads以韓文發文協尋兩名恩人，表達感謝，事件在南韓網路引發議論。

這對台灣夫妻20日在Threads發文表示，兩人正在尋找「6月19日晚上，在江南站幫助我們的兩名韓國人」。

發文者描述，事發約在19日晚間11時30分，地點是江南站2號線往首爾教育大學站方向的月台，當時兩人正在等地鐵，一名醉漢突然大聲吼叫並靠近，接著蹲在他們正前方叫喊。兩人當下非常害怕，趕緊把輪椅往後退，但醉漢仍持續逼近。

此時，一名穿白衣的年輕男子先以雨傘擋住醉漢，保護兩人。原以為危機解除，夫妻上車後，醉漢卻也尾隨進入車廂，走到他們面前抓著扶手，再度以具威脅性的方式說話，讓他們一度考慮是否該在下一站下車。

此時，先前穿白衣的男子與另一名穿黃色衣服、體格健壯的男子再度出手，兩人以雨傘像築起防線一樣，將醉漢推離夫妻約3公尺。這對夫妻形容，兩人「真的就像救世主一樣」。最後，白衣男子協助報警，醉漢也被要求下車接受處理。

夫妻表示，情況平息後，他們透過翻譯機向兩名男子道謝。對方得知他們是台灣觀光客後，反而替醉漢道歉，說「讓你們留下不好的回憶，真的很抱歉」。文中對兩名男子致謝道，「多虧兩位，我們會帶著對韓國非常溫暖、感謝的回憶回去。真的非常感謝，希望這篇文章一定能傳達到兩位那裡。」

南韓News1指出，這則尋人貼文很快在南韓社群擴散，不少網友留言稱讚兩名男子「理應受到尊敬」，也有人表示，「雖然在韓國遇到不好的事，但希望他們帶著美好的回憶回去」、「希望一定能找到這兩位恩人」。

另有網友說，這樣的故事應該讓更多人知道，讓人看見南韓社會仍有溫暖的一面，「希望在台灣逐漸擴散的反韓情緒能早日消失」。

精華 FAQ

  • 事件發生在6月19日晚間約11時30分，地點是首爾地鐵2號線江南站月台，台灣輪椅夫婦當時正等車，突然遭醉漢逼近叫囂。

  • 先有穿白衣男子用雨傘擋住醉漢，之後又和穿黃色衣服的男子一起以雨傘築起防線，把對方推開約三公尺，並協助報警處理。

  • 夫妻在Threads用韓文發文尋找兩名恩人並表達感謝，貼文迅速在韓國社群擴散，許多網友稱讚兩人見義勇為，也盼望傳遞韓國溫暖形象。

南韓 地鐵

上一則

日本東京小學發生火災釀11傷 起火原因推測是電暖器

下一則

AI巨擘執行長成G7座上賓 待遇如元首 全球新秩序成形

延伸閱讀

台籍媳婦曝南韓旅遊5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下

台籍媳婦曝南韓旅遊5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下
世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭
紐約R車驚傳男子持利器恐嚇乘客 警懸賞緝凶

紐約R車驚傳男子持利器恐嚇乘客 警懸賞緝凶
世界盃／南韓秘密訓練遭無人機偵查？無法確認是否來自墨西哥隊

世界盃／南韓秘密訓練遭無人機偵查？無法確認是否來自墨西哥隊

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03
巴西里約熱內盧發生兩架直升機相撞的致命事故，民眾在直升機殘骸旁。(路透)

2直升機巴西空中相撞墜毀 警：美歌手及知名YouTuber罹難

2026-06-14 16:25

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資
世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗