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日本簽證費7月起漲5倍 單次入境93美元

編譯周辰陽／綜合報導
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圖為東京羽田機場航班，旅客排隊辦理登機手續。（路透）
圖為東京羽田機場航班，旅客排隊辦理登機手續。（路透）

日本政府19日在內閣會議上拍板，自7月起將外國人入境簽證費用調高五倍。不過，外務大臣茂木敏充表示，不預期此舉會立即衝擊入境觀光

綜合共同社、富士電視台與朝日新聞報導，新費用適用於7月1日以後提出的申請。單次入境簽證費用將由現行3000日圓（約18.6美元）大幅調升至1萬5000日圓（約93美元），多次入境簽證費用也將由6000日圓（約37.2美元）調升至3萬日圓（約186美元）。

這是日本48年來首次調整簽證費用。茂木在記者會上表示，簽證手續費自1978年訂定以來未曾調整，此次檢討是為因應物價上漲及匯率變動。他並表示，政府是在綜合評估各項影響後拍板調整，「不認為此舉會立即對入境觀光造成影響」。

旅遊行業人士則對此表示擔憂，指簽證費上漲將導致對價格敏感的國際旅客轉向東南亞、南韓等成本更低的目的地。日本政府希望此舉能緩解國內因遊客增加面臨的「過度旅遊」問題。據日本國家旅遊局數據，2025年日本接待的國際旅客數量達到破紀錄的4270萬人次，較2024年增長超過15.8%。

此前曾有觀點指出，日本簽證費與七大工業國集團（G7）等主要國家相比偏低。日本政府預期，調漲後的簽證費用將更接近G7各國目前實施的簽證收費水準。

此外，日本政府也同步上調旅客離境稅。自7月1日起，每位出境旅客須繳納的稅額將由現行的1000日圓（約48港元）提高至3000日圓（約146港元）。入境後24小時內離境的中轉旅客以及未滿2歲的兒童等獲豁免。

精華 FAQ

  • 新費用適用於7月1日後提出的申請，單次入境簽證由3000日圓升至1萬5000日圓，多次入境簽證由6000日圓升至3萬日圓，等於整體調高五倍。

  • 外務大臣表示，簽證費自1978年以來未調整，這次是因應物價上漲與匯率變動；政府也希望透過提高收費，部分緩解國內過度旅遊帶來的壓力。

  • 業界認為，簽證與稅費雙雙上調後，價格敏感的國際旅客可能轉往東南亞或南韓等較便宜目的地，短期內恐影響日本吸引力與部分入境旅遊需求。

日本 簽證 觀光

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