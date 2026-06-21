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倫敦北部火車追撞1死89傷9危急 20年來重傷人數最多

編譯中心／綜合20日電
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英國倫敦北部19日發生兩列火車相撞，救援人員聚集在現場。（路透）
英國倫敦北部19日發生兩列火車相撞，救援人員聚集在現場。（路透）

英國倫敦以北約100公里的貝德福地區，當地時間19日發生兩列火車同軌相撞事故，造成其中一列火車的司機員當場殉職，至少89人受傷，目前仍有9人情況危急。

綜合路透、BBC報導，事故發生在當天17時15分，地點位於坎普斯頓附近。一列為16時40分從科比（Corby）駛出的倫敦盧頓機場特快列車，撞上前方疑似已停下、從諾丁罕郡（Nottingham）出發的列車尾部，兩車均向南行駛前往倫敦聖潘克拉斯站。

英媒引述消息稱，事發時諾丁罕出發的列車因「自動預警系統」出現故障而停車，列車司機正與維修人員通電話討論故障，隨即被盧頓機場特快列車從後方撞擊。猛烈的撞擊共造成33人被緊急送往醫院治療，當地救護機構數據顯示，11人「傷勢非常嚴重」，另有22人重傷、56人輕傷。盧頓機場特快列車的司機當場遇難。

目擊者拍攝視頻顯示，列車車頭嚴重變形，碎片散落路軌周邊。現場有人滿臉鮮血，有人因撞到桌子導致腹部和肋骨骨折，許多人「無法站立或扭動頸部」。有乘客表示，碰撞發生後聽到「轟鳴」聲，隨後是「痛苦的尖叫和呻吟」。有乘客表示，擔心可能是恐怖攻擊造成的爆炸，第一時間逃離車廂，從車門的縫隙擠出脫困。

這是20多年來英國重傷人數最多的鐵路事故。貝德福警方隨即宣布進入「重大事故」狀態。

白金漢宮表示，國王查理三世對事件「深感悲痛」，正密切關注事態發展。英國首相施凱爾在社群平台X形容這起事故是「極為慘重事件」，他向遇難者家屬和傷者致以慰問。英國交通大臣亞歷山大表示，政府將會進行徹底調查，避免類似悲劇再次發生。英國鐵路事故調查局（RAIB）已進入事故現場調查原因。

精華 FAQ

  • 事故發生在英國倫敦以北約100公里的貝德福地區，時間是當地19日17時15分，地點靠近坎普斯頓，兩列南行列車在同軌上發生追撞。

  • 其中一列列車司機當場死亡，至少89人受傷，包含11人傷勢非常嚴重、22人重傷與56人輕傷，另有33人被緊急送往醫院治療。

  • 外媒稱疑似因一列車的自動預警系統故障而停車，後方列車追撞，鐵路事故調查局已到場調查，政府也承諾徹底查明原因避免重演。

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