我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

示威逾50日癱瘓經濟 玻利維亞頒緊急狀態 農民堵路促總統下台

編譯中心／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
玻利維亞一批由生計受損養禽農戶和貨車司機組成的示威者，19日堵塞於聖克魯斯全國最...
玻利維亞一批由生計受損養禽農戶和貨車司機組成的示威者，19日堵塞於聖克魯斯全國最大機場空運貨櫃入口。（路透）

玻利維亞反政府示威延燒逾50日，導致經濟陷入癱瘓。總統巴斯20日清晨宣布國家進入緊急狀態，尋求出動武裝部隊清除示威者在各大城市周邊設置的路障，恢復日常物資運輸，但緊急狀態能否繼續生效還看國會表決。

中央社綜合法新社和路透報導，玻利維亞總統巴斯（Rodrigo Paz）發表電視演說指出：「在用盡所有對話途徑、與訴求合理者達成協議，並識別出企圖破壞玻利維亞穩定的暴力分子之後，我們決定宣布進入緊急狀態。」

此舉賦予巴斯更廣泛的憲法授權，以恢復秩序，例如派遣武裝部隊清除反政府抗議人士在多處設置的路障。

巴斯19日與全國最大工會玻利維亞勞工中心（COB）達成協議，這是朝向解決這場已造成玻利維亞癱瘓50多天衝突邁出的一步。但勢力龐大的農民組織Tupac Katari以至左翼前總統莫拉萊斯（Evo Morales）支持者等其他團體仍然堵路，要求巴斯下台。

另據世界報、BBC報導，玻利維亞近期反政府示威人士中，不乏莫拉萊斯的擁護者，受到外界關注，右派的現任總統巴斯更直指莫拉萊斯是煽動者。66歲的莫拉萊斯在最新的路透專訪中，否認煽動或參與，強調示威是由經濟問題引起，但自己因此「考慮」重返政壇。巴斯質疑莫拉萊斯因法院上月對他簽發逮捕令，才煽動民怨來轉移公眾注意。莫拉萊斯涉嫌在2015年令一名15歲少女懷孕並帶她出國旅行，被控強姦和人口販運，因未出庭而被判藐視法庭和下令通緝。

此次反政府示威高峰時期，全國有150多個城鎮鄉區被設置路障，堵塞其他城市連接行政首都拉巴斯（La Paz）和第二大城市愛爾阿托（El Alto）的高速公路，導致貨車滯留，無法運送食物、燃料和藥物，迫使政府改為空運人道物資。

玻利維亞國家工業商會19日警告，示威已造成30億美元的經濟損失，相當於GDP的6%。這次示威還影響玻利維亞全球蘊藏量最豐富但尚待發展的鋰礦產業，因在電池的作用，鋰對電動車產業非常重要。

精華 FAQ

  • 巴斯表示，在多次對話與協議未能全面止亂後，政府決定進入緊急狀態，以取得更廣泛憲法授權，並可派兵清除路障，恢復交通、物資運輸與社會秩序。

  • 雖然政府已與最大工會達成協議，但Tupac Katari農民組織，以及莫拉萊斯支持者等團體仍持續封路，堅持要求巴斯下台，讓衝突尚未完全平息。

  • 路障使貨車無法運送食物、燃料和藥物，政府被迫改以空運人道物資；工業商會估計損失達30億美元，約占GDP的6%，鋰礦產業也受到波及。

上一則

倫敦北部火車追撞1死89傷9危急 20年來重傷人數最多

下一則

為提升財務透明度 英王查理三世打破慣例 將首度公開個人稅單

延伸閱讀

川普家族海外開發度假村引抗議 阿爾巴尼亞民眾上街3周 要總理下台

川普家族海外開發度假村引抗議 阿爾巴尼亞民眾上街3周 要總理下台
荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底

荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底
阿根廷百億美元航道案 與中企合作團隊勝出 美支持方落敗

阿根廷百億美元航道案 與中企合作團隊勝出 美支持方落敗
秘魯總統大選極度膠著 藤森惠子暫領先左派對手651票

秘魯總統大選極度膠著 藤森惠子暫領先左派對手651票

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03
巴西里約熱內盧發生兩架直升機相撞的致命事故，民眾在直升機殘骸旁。(路透)

2直升機巴西空中相撞墜毀 警：美歌手及知名YouTuber罹難

2026-06-14 16:25

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資