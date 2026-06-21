西班牙總理夫人被控貪腐 法院禁止出境 法官憂隨扈助逃亡

西班牙總理桑傑士（右）和夫人葛梅茲（左）本月10日抵達西班牙巴塞隆納的聖家堂，參加由教宗良十四世主持的彌撒。（歐新社）

西班牙法院20日公布判令，諭令總理桑傑士夫人葛梅茲（Begona Gomez）為貪污指控出庭受審，並且禁止她離境。

中央社引述法新社報導，根據裁定書，法官卡羅斯（Juan Carlos Peinado）諭令葛梅茲（Begona Gomez）上繳護照 ，每月須向法院報到兩次，直到案件作出判決為止。

法院表示，「將指示所有邊境 關卡及民用與軍用機場」確保葛梅茲遵守不得出境規定。尚未就這項具政治震撼性的審判訂定開庭日期。軍民用機場嚴防其出境，並駁回了「隨扈能防止其逃亡」的辯詞，直言隨扈甚至可能迫於上級命令協助其潛逃。

卡羅斯於4月正式指控葛梅茲侵占、以權謀私、商業交易貪腐及挪用公款等罪名。他於2024年4月展開調查，以釐清葛梅茲是否利用其作為桑傑士妻子的身分謀取私利。

案件重點為在馬德里康普頓斯大學（Complutense University of Madrid）設立、並由葛梅茲共同主持的一個講座，以及涉嫌動用公有資源和私人關係謀取私利。懷疑她利用總理夫人的身分與公共資源，為個人職涯與私人企業謀取利益。葛梅茲始終否認有任何不法，桑傑士則將針對妻子的指控斥為右派勢力意圖削弱他的政府。在野黨呼籲他下台。

本案源自於一個與極右派有關的反貪腐團體提出的檢舉。這起案件是這位社會勞工黨（Socialist Party）領袖的家人和前盟友所涉數起貪腐醜聞之一，讓他的少數聯合政府面臨更大壓力。

據報導，此判決隨即引發西班牙政壇強烈震盪。司法部長博拉紐（FelixBolanos）在社群平台X上痛批，這對相信司法的人來說是「極其糟糕的一天」，社會黨（SocialistParty）官員也批評限制出境的處置過於誇張。事實上，當2024年4月調查首度曝光時，桑傑士曾一度宣布暫停公務數日以考慮去留，隨後他指責這一切都是右翼勢力企圖顛覆政府的政治抹黑。

除了總理夫人，桑傑士的多位政治盟友也深陷貪腐泥淖，包括前總理薩巴德洛（JoseLuisRodriguezZapatero），以及涉嫌在新冠疫情期間收取防疫物資採購回扣的前交通部長阿巴洛斯（JoseLuisAbalos）。當年以「清廉反貪」形象拉下保守黨政府上台的桑傑士，如今正面臨執政以來最嚴峻的政治危機，但他至今仍拒絕下台或提前舉行大選。