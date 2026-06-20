川普家族海外開發度假村引抗議 阿爾巴尼亞民眾上街3周 要總理下台

數千名示威群眾20日走上阿爾巴尼亞首都地拉那街頭，這是近三周前反對美國總統川普家族相關度假村開發計畫的抗議爆發以來，規模最大的示威活動之一。(路透)

數千名示威群眾今天走上阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）街頭，這是近三周前反對美國總統川普 家族相關度假村開發計畫的抗議爆發以來，規模最大的示威活動之一。

自5月底以來，抗議民眾每晚聚集，反對在這個巴爾幹國家的沿海自然保護區興建豪華飯店。這項開發案與川普長女伊凡卡 （Ivanka Trump）及其丈夫庫許納 （Jared Kushner）有關。

反對開發案的聲浪引爆民眾對政府貪腐的不滿情緒，抗議訴求如今已經擴大至要求阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）下台。

雖然官方並未公布示威人數，但據法新社記者觀察，現場人潮是抗議行動爆發以來最多的一次。

在大批旅居海外的僑民加入活動後，現場旗海飄揚，示威者揮舞阿爾巴尼亞國旗，紅色氣球升上天際。

抗議民眾表示，他們將持續占領街頭，直到拉瑪辭職。還有人在總理辦公室大樓外投影標語：「阿爾巴尼亞是非賣品」。

面對連日來的示威浪潮，拉瑪始終態度強硬。他今天稍早在黨內會議上強調自己不會辭職，還聲稱引發抗議的主因並非開發案本身，而是庫許納參與此案。

拉瑪說：「世人關注的並非納爾塔（Narta）的命運，而是庫許納這個名字，以及川普的影子。」

這波抗爭的導火線是該國南部維奧薩─納爾塔（Vjosa-Narta）潟湖保護區內原本寧靜的海灘突然出現鐵絲圍欄與推土機，當地位於地拉那西南方約100公里處。

飯店預定地隨後爆發當地居民與私人保全的衝突，引發社會譁然，並在數日內吸引大批民眾參與示威。

庫許納支持的度假村計畫，以及附近薩贊島（Sazan）的另一項開發案，皆位於候鳥重要繁殖地附近，其中包括數百隻紅鶴棲息區。