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挽救閱讀和數學能力 挪威小學生今秋起禁用AI

編譯中心／綜合20日電
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挪威教育界擔心兒童從小接觸AI會影響學習能力。圖為示意圖。(圖／AI生成)
挪威教育界擔心兒童從小接觸AI會影響學習能力。圖為示意圖。(圖／AI生成)

挪威政府19日宣布，自今年8月底開始的秋季新學年起，中小學實施人工智慧（AI）新規，禁止小學生使用AI工具，並限制初高中學生使用此類工具。

大公報綜合路透、法新社報導，挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）當天在新聞發布會上宣布新規。根據挪威政府公布的方案，小學一至七年級、年齡在6至13歲的小學生原則上不得使用AI工具。14至16歲的初中學生可在教師的監管下、針對特定學科或項目謹慎使用此類工具。對於17至19歲的高中生，政府鼓勵學生學習「正確、適當地」使用AI，以銜接高等教育和職業需求。

斯特勒表示，學生在學校裡最重要是學會「閱讀、寫作和數學」，而AI會讓孩子們錯過教育中的關鍵步驟。政府將提議立法，為課堂上使用更多書籍提供資金。

挪威自1990年代起在課堂廣泛引入電腦，後來在學校推廣平板裝置，是全球數字化教育程度最高的國家之一。但是，近年來國際學生評估項目（PISA）結果顯示，挪威學生的閱讀和數學能力持續走低。有觀點認為，引入電腦等產品導致學生的閱讀能力下降。

挪威政府近年積極處理電子產品進入校園的問題，已於2024年禁止學生在校內使用手機，並賦予教師更多權力維持課堂紀律。今年4月，為減少青少年對電子設備和社交平台的依賴，挪威政府宣布計畫禁止16歲以下兒童使用社交媒體。

精華 FAQ

  • 政府認為學生在校最重要的是學會閱讀、寫作與數學，過度依賴AI可能跳過學習關鍵步驟，影響基礎能力養成，因此決定先禁小學、再分級管制。

  • 6至13歲小學生原則上不得使用AI；14至16歲初中生可在教師監管下，針對特定科目或項目謹慎使用；17至19歲高中生則被鼓勵學會正確使用AI。

  • 挪威近年已限制手機進校、加強教師維持紀律，並打算禁止16歲以下使用社群媒體。這次再管制AI，顯示政府正全面調整校園數位環境。

人工智慧 挪威

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