示威延燒逾50天癱瘓經濟 玻利維亞頒緊急狀態

玻利維亞一批由生計受損養禽農戶和貨車司機組成的示威者，19日堵塞於聖克魯斯全國最大機場空運貨櫃入口。（路透）

玻利維亞反政府示威延燒逾50日，導致經濟陷入癱瘓。總統巴斯20日清晨宣布國家進入緊急狀態，尋求出動武裝部隊清除示威者在各大城市周邊設置的路障，恢復日常物資運輸，但緊急狀態能否繼續生效還看國會表決。

中央社綜合法新社和路透報導，玻利維亞總統巴斯（Rodrigo Paz）發表電視演說指出：「在用盡所有對話途徑、與訴求合理者達成協議，並識別出企圖破壞玻利維亞穩定的暴力分子之後，我們決定宣布進入緊急狀態。」

此舉賦予巴斯更廣泛的憲法授權，以恢復秩序，例如派遣武裝部隊清除反政府抗議人士在多處設置的路障。

巴斯19日與全國最大工會玻利維亞勞工中心（COB）達成協議，這是朝向解決這場已造成玻利維亞癱瘓50多天衝突邁出的一步。但勢力龐大的農民組織Tupac Katari以至左翼前總統莫拉萊斯（Evo Morales）支持者等其他團體仍然堵路，要求巴斯下台。

明報引述路透、世界報、BBC報導，玻利維亞近期反政府示威人士中，不乏莫拉萊斯的擁護者，受到外界關注，右派的現任總統巴斯更直指莫拉萊斯是煽動者。66歲的莫拉萊斯在最新的路透專訪中，否認煽動或參與，強調示威是由經濟問題引起，但自己因此「考慮」重返政壇。巴斯質疑莫拉萊斯因法院上月對他簽發逮捕令，才煽動民怨來轉移公眾注意。莫拉萊斯涉嫌在2015年令一名15歲少女懷孕並帶她出國旅行，被控強姦和人口販運，因未出庭而被判藐視法庭和下令通緝。

此次反政府示威高峰時期，全國有150多個城鎮鄉區被設置路障，堵塞其他城市連接行政首都拉巴斯（La Paz）和第二大城市愛爾阿托（El Alto）的高速公路，導致貨車滯留，無法運送食物、燃料和藥物，迫使政府改為空運人道物資。

玻利維亞國家工業商會19日警告，示威已造成30億美元的經濟損失，相當於GDP的6%。這次示威還影響玻利維亞全球蘊藏量最豐富但尚待發展的鋰礦產業，因在電池的作用，鋰對電動車產業非常重要。