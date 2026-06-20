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英媒：預期英國首相施凱爾6/22宣布辭職

中央社／倫敦20日綜合外電報導
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英國首相施凱爾。（歐新社）
英國首相施凱爾。（歐新社）

英國「觀察家報」（The Observer）今天報導，預期英國首相施凱爾將於本月22日宣布辭職，同時說明離任時程及相關安排。

觀察家報指出，施凱爾（Keir Starmer）在與內閣閣員、幕僚、金主以及工會領袖討論後，認為其首相職位已難以為繼。

報導補充道，施凱爾目前正在契克斯（Chequers）的鄉間宅邸與妻子討論此事，尚未做出最後決定。不過工黨高層人士預期，他最快將於22日發表明確聲明，說明他的未來動向。

不過路透社表示，一名政府消息人士透露，施凱爾目前仍專注於政務，會繼續堅守首相職位。

精華 FAQ

  • 觀察家報報導指出，工黨高層人士預期施凱爾最快將於6月22日發表明確聲明，宣布是否辭職，並同時說明離任時程及後續相關安排。

  • 內文提到，他在與內閣閣員、幕僚、金主以及工會領袖討論後，似乎認為目前政治處境已相當艱難，因此出現難以繼續擔任首相的判斷。

  • 路透社表示，一名政府消息人士透露，施凱爾目前仍把重心放在政務上，並會繼續堅守首相職位，顯示辭職消息尚未獲得官方確認。

施凱爾

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