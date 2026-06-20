日男在世界盃撿垃圾挨酸「雙標」 一圖打臉在家不做家務

有網友質疑男球迷們願意在海外球場裏幫忙掃除收拾，卻不願意分擔家務事，是否雙重標準。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本球迷世界盃後撿垃圾受讚，卻被質疑雙標。

日本球迷世界盃後撿垃圾受讚，卻被質疑雙標。 重點二： 網路海報對比球場善後與家中不做家務的男性。

網路海報對比球場善後與家中不做家務的男性。 重點三：OECD數據顯示日本男性家務時間在已開發國家墊底。

多年來，日本 足球迷在世界盃 比賽後清理球場的行為備受讚譽，但這次卻在國內引發爭議。部分人士質疑，這些男性在公共場合主動善後，卻把家務負擔留給妻子，根本是雙標，因數據顯示，在家務分工方面，日本男性在已開發國家中排名墊底。

BBC報導，國際足球總會(FIFA)在社群媒體 平台X分享身穿日本足球迷標準藍衣的男性在賽後積極撿拾觀眾席垃圾的照片，並讚揚他們「無懈可擊的規矩」。隨後，一張日本海報在網路上瘋傳，圖中描繪一名男子在球場撿垃圾，畫面一角則是該男子在家裡躺在沙發上滑手機、旁邊堆著待洗衣物、妻子在一旁洗碗的情景。

@atsukotamada帳號的貼文寫道：「請在家也這麼做」，下方還加註說明表示，日本男性花在家務上的時間在全球「墊底」。該貼文瀏覽次數已高達196萬，在截稿前獲得了逾6萬個讚。

一名X用戶引用美國作家歐魯克(PJ O'Rourke)的話，在下方留言表示，「人人都想拯救世界，但沒人想幫媽媽洗碗」；也有人說，「這些撿垃圾的人當中，很可能有人家中有年幼孩子，卻把照顧責任留給妻子，自己跑去看世界盃」。不過也有人說：「這太過以偏概全，不是所有日本男性都這樣。」

在公共場所保持清潔、隨手清理垃圾，早已深植於日本文化之中。但若論花在家務上的時間，日本男性在已開發國家中卻排名墊底。

經濟合作暨發展組織(OECD)2021年數據顯示，日本女性每天從事無償家務的時間超過三小時，是男性的五倍以上；男性平均每天僅花47分鐘。遠高於英國、法國和美國分別為1.8倍、1.7倍和1.6倍。

這種差距在有年幼子女的家庭中特別明顯。日本政府2021年調查顯示，在雙薪且育有六歲以下子女的家庭中，女性每天花在家務上的時間超過七小時，男性則不足兩小時。