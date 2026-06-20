李在明：俄朝抱團更緊密 制裁平壤「核計畫」已無效
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南韓總統李在明19日表示，他在七大工業國集團(G7)峰會期間告訴美國總統川普，由於俄羅斯和北韓的關係已更加緊密，現在若要用制裁措施來對付平壤的核計畫，已變得「無效」。
中央社引述法新社報導，李在明和川普本周在法國的艾維安巴恩(Evian-Les-Bains)召開的G7峰會場合會面，兩人討論到兩韓之間的長期僵局。
在美國即將簽署協議結束對伊朗的戰爭之際，外界普遍揣測，川普政府接下來將把目光焦點轉向北韓。
川普14日在社群媒體發布1張他與北韓領導人金正恩2018年在新加坡會晤時拍攝的照片，未附任何說明。李在明今天也在返國記者會上透露，川普告訴他「現在是把注意力放在北韓議題的時候了」。
但李在明對川普說，如今對付平壤，無論是制裁或施壓都無效，因為「北韓與俄羅斯為了烏克蘭戰爭而展開的軍事合作，已使得制裁的效果減弱」。
關鍵在於莫斯科可以伸援。李在明表示：「即使俄羅斯提供少量援助，對北韓來說都是極大的幫助。」
金正恩近來努力強化與盟友關係，除了派遣部隊和提供彈藥支援俄羅斯對烏克蘭的全面侵略戰爭，最近還在平壤接待來訪的中國國家主席習近平。
川普則在他的上個總統任期內為了推動各方長期渴求的北韓無核化協議，曾與金正恩會面3次，但都未有實質進展。
川普重返白宮後，去年亞洲行期間又說他「100%」願意與金正恩會面，然而至今北韓方面也未回應。
他告訴川普，隨著俄羅斯與北韓的關係更加緊密，單靠制裁或施壓來處理平壤核計畫，現在已經變得無效，必須重新評估對北韓的策略。 李在明指出，北韓因支援俄羅斯參與烏克蘭戰爭而獲得回報，莫斯科可提供援助，削弱制裁效果；即便少量援助，對北韓也非常重要。 川普過去曾三度與金正恩會面，但無實質成果；重返白宮後，他又表態願意再次會晤金正恩，並以社群貼出舊照，但北韓尚未回應。
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他告訴川普，隨著俄羅斯與北韓的關係更加緊密，單靠制裁或施壓來處理平壤核計畫，現在已經變得無效，必須重新評估對北韓的策略。
李在明指出，北韓因支援俄羅斯參與烏克蘭戰爭而獲得回報，莫斯科可提供援助，削弱制裁效果；即便少量援助，對北韓也非常重要。
川普過去曾三度與金正恩會面，但無實質成果；重返白宮後，他又表態願意再次會晤金正恩，並以社群貼出舊照，但北韓尚未回應。
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