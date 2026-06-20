挑戰首相大位 柏能「曼徹斯特主義」或重塑英經濟

56歲的柏能自認能夠借鏡曼徹斯特經濟快速崛起的經驗(他稱之為「親商社會主義」），重塑成長停滯的英國經濟。(美聯社)

英國工黨資深政治人物柏能(Andy Burnham)，在擔任大曼徹斯特市長近十年後，在補選中贏得國會席次，極有可能問鼎首相大位，對四面楚歌的首相施凱爾 (Keir Starmer)而言無疑是個巨大挑戰。

56歲的柏能自認能夠借鏡曼徹斯特經濟快速崛起的經驗(他稱之為「親商社會主義，business-friendly socialism)，重塑成長停滯的英國經濟。他這個「曼徹斯特主義」(Manchesterism)願景究竟是什麼？

路透分析，柏能的願景在權力下放方面最為清晰，就是加速將權力從倫敦轉移出去。在過去幾十年，倫敦愈來愈主導英國經濟。

儘管倫敦在過去30年已將部分權力下放給蘇格蘭及威爾斯議會，但在轉移經濟槓桿，例如控制基礎設施支出及稅收)方面進展有限。

他也誓言要重塑英國的金融架構，讓社區直接控制那些影響日常生活的要素：住房、公用事業、交通及教育。

柏能說要加強國家對公用事業的控制，但並未承諾完全國有化，批評者認為他的說法模糊。

他也尚未闡明將如何平衡稅收、支出及借貸。但他在去年9月曾揚言，英國必須擺脫對債券市場的依賴，這番言論令投資者大感不安。

不過柏能承諾會繼續遵守現有的財政規則，包括在2029/30財年實現日常支出與收入的平衡，並履行工黨2024年不提高稅收的競選承諾。

2009至2010年布朗(Gordon Brown) 首相任內，柏能擔任衛生大臣，他表示會努力改革英國的醫療及社會保障體系，以減輕國民保健署(NHS)的壓力。然而不管哪個政黨，歷屆政府都說努力改革，可是從未成功。

在移民問題上，柏能支持更嚴厲的移民政策，不僅是非法移民，合法移民也如是，難民必須以安全合法的途徑進入英國。

柏能是個留歐派，2016年反對脫歐公投。他去年曾表示希望看到英國重新加入歐盟，不過今次補選期間，表示重新加入歐盟並非首要任務，說會「尊重公投結果」。