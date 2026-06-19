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日本東京小學失火 3學童一度受困獲救 9師生吸入濃煙送醫

編譯周辰陽／即時報導
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日本東京都北區瀧野川的瀧野川第三小學19日發生火警，已有8名小學生及1名教師因吸...
日本東京都北區瀧野川的瀧野川第三小學19日發生火警，已有8名小學生及1名教師因吸入濃煙等原因被送醫治療。(歐新社)

日本東京一所小學19日發生火警，目前消防人員仍持續灌救中。最新消息指出，已有8名小學生及1名教師因吸入濃煙等原因被送醫治療，具體傷勢程度目前仍不明。

▲ 影片來源：YouTube＠日テレNEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

朝日電視新聞與TBS電視報導，這起火災發生於當地時間上午11時前，地點位於東京都北區瀧野川的瀧野川第三小學，距離都電荒川線飛鳥山站約160公尺，JR王子站約500公尺，周邊住宅密集。

根據報導，瀧野川第三小學4樓音樂教室起火。東京消防廳表示，已出動50多輛消防車等車輛前往現場，目前滅火作業仍在進行中。截至目前為止，4樓音樂教室等區域約150平方公尺遭燒毀。火警發生時有3名小學生一度受困，稍早已全數獲救，但傷勢情況尚不清楚。

警視廳與東京消防廳也正加緊確認，是否還有其他人員受困，災害派遣醫療團隊（DMAT）已趕赴現場，相關情況仍待確認。

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