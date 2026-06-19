民主剛果逾200死 伊波拉疫情恐需1年才能控制
剛果民主共和國(民主剛果)一個多月前宣布爆發伊波拉(Ebola)疫情，非洲聯盟旗下的非洲疾病管制暨預防中心如今表示，死亡人數已超過200人。
中央社引述法新社報導，非洲疾病管制暨預防中心(Africa CDC)18日表示，目前確診病例已達875例，其中202人死亡，死亡率23%。
該中心醫師曼庫拉(Wessam Mankoula)稱疫調狀況堪憂。他說：「由於安全情勢的挑戰，且非洲疾病管制暨預防中心、世界衛生組織(WHO)及其他合作夥伴難以進入某些地區…我們看到接觸者追蹤率還是很低。」
紅十字會(Red Cross)本週警告，民主剛果5月15日宣布的這波疫情尚未達到高峰，可能需要一年才有辦法控制下來。
民主剛果位於非洲中部，幅員遼闊。這次是該國第17次爆發伊波拉疫情，防疫工作面臨極大挑戰。而且造成本次疫情的邦迪布焦伊波拉病毒(Bundibugyo)，尚無經核准的疫苗或治療方法。
疫情波及的民主剛果東北部3省伊圖里(Ituri)、北基伍(North Kivu)和南基伍(South Kivu)長期以來衝突不斷，大量民眾流離失所，加重防疫負擔。
這波疫情也蔓延到鄰國烏干達，不過該國防疫措施奏效，至今確診19例、2人死亡，病例多半是來自民主剛果的旅客。
非洲疾病管制暨預防中心指出，這波疫情目前確診病例達875例，死亡人數為202人，致死率約23%。數據顯示疫情仍在擴大。 主要原因是當地安全情勢不佳，且非洲疾病管制暨預防中心、世衛與合作夥伴難以進入部分地區，導致接觸者追蹤率偏低，防疫效率受限。 紅十字會警告，這波疫情目前可能尚未達到高峰，考量民主剛果幅員遼闊、東北部又長期衝突不斷，疫情要控制下來恐怕還需要一年。
精華 FAQ
非洲疾病管制暨預防中心指出，這波疫情目前確診病例達875例，死亡人數為202人，致死率約23%。數據顯示疫情仍在擴大。
主要原因是當地安全情勢不佳，且非洲疾病管制暨預防中心、世衛與合作夥伴難以進入部分地區，導致接觸者追蹤率偏低，防疫效率受限。
紅十字會警告，這波疫情目前可能尚未達到高峰，考量民主剛果幅員遼闊、東北部又長期衝突不斷，疫情要控制下來恐怕還需要一年。
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