我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

才在NHK教人怎麼「潤日」 日本華裔移民仲介涉違法被捕

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自稱出身「中國外交官家庭」的日本華裔移民中介藍澤鵬程（中文名王鵬程），被東京警方...
自稱出身「中國外交官家庭」的日本華裔移民中介藍澤鵬程（中文名王鵬程），被東京警方以幫助中國籍保姆違規入境為由逮捕。（取材自X平台）

自稱出身「中國外交官家庭」的日本華裔移民中介藍澤鵬程（中文名王鵬程），在登上日本放送協會（NHK）引起熱議的「潤日」紀錄片不久後，被東京警方以「幫助中國籍保母違規入境」為由逮捕。

據明報報導，東京警方以通過虛假文件申請在留資格、讓中國籍保母違規入境日本等為由，逮捕了一對30多歲夫婦。這對夫婦為現年39歲的藍澤鵬程、37歲妻子藍澤奧利維亞（中文名汪抒穎），目前住東京都港區。

藍澤鵬程是一家公司的高管。報導稱，這對夫婦向移居日本的中國富豪提供服務，東京警視廳正對此案詳細調查。夫婦二人對所涉嫌疑全面否認。

根據警方消息，這對夫婦以虛假文件申請可以從事口譯、資訊處理等工作的「技術·人文知識·國際業務」在留資格，3年前讓1名40多歲的中國籍保母違規入境日本，涉嫌違反出入國管理法。這名保母今年4月以違反出入國管理法的嫌疑被捕，其後受到起訴。

去年11月左右至今年，警方在收到匿名舉報後開展一系列調查。舉報稱，有中國富豪將多名未就學的兒童安置在東京都港區的公寓內，所雇傭保母從事工作，超出在留資格規定範疇。

藍澤鵬程不久前登上NHK引起熱議的紀錄片「潤日的肖像」，被塑造為「潤日精英」。他在中國多個社交平台運營有自媒體帳號，曾高調宣稱「日本國家電視台深度跟2兩個月」，稱要「為在日400萬外國人發聲」。

藍澤鵬程還自稱「東京最大家族辦公室創始人」，出身「中國外交官家庭」，年幼時已移居日本、併入日籍。

自2022年新冠疫情以來，移居日本的中國人數量大增，不少大城市家庭攜子女和資產赴日定居，這股移居潮被稱為「潤日」，「潤」為網路用語，run（跑）的諧音，意指逃離中國、移居海外。

截至去年中，在日本居住的中國人已突破90萬人。隨著人數攀升，日本社會對中國移民的反彈情緒也浮出枱面。

精華 FAQ

  • 警方指他與妻子涉嫌以虛假文件申請在留資格，協助一名中國籍保母違規入境日本，疑違反出入國管理法，因此將兩人逮捕並持續調查相關案情。

  • 東京警方表示，嫌疑人疑似申請可從事口譯、資訊處理等工作的在留資格，卻實際讓保母入境從事超出資格範圍的工作，屬於以假文件規避法規。

  • 因為案件牽涉中國富豪赴日定居、雇用保母與兒童安置等問題，又發生在中國移民人數快速上升之際，讓日本社會對外來移民的疑慮與反彈更加明顯。

華裔 日本 移民

上一則

開戰來最大攻擊 烏克蘭200無人機襲擊莫斯科、轟炸煉油廠

下一則

烏近200架無人機直撲莫斯科 儲油槽遇襲 居民稱「下黑雨」

延伸閱讀

涉協助中國保母偽造簽證申請 日籍華裔夫婦被逮

涉協助中國保母偽造簽證申請 日籍華裔夫婦被逮
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
日媒曝高市孫子在中國留學 網酸：反華是工作 留中是生活

日媒曝高市孫子在中國留學 網酸：反華是工作 留中是生活
傳遭中國制裁 菲律賓防長：沒資產也無意赴中

傳遭中國制裁 菲律賓防長：沒資產也無意赴中

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內