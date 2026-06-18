遇害前3天才秀漫畫諷普亭 俄流亡藝術家波蘭遭爆頭槍殺

常畫普亭諷刺漫畫的俄國流亡藝術家斯史克雷培茲基（本名庫佐夫科夫），在波蘭遭槍殺，享年44歲。（取材自臉書）

波蘭 盧布林(Lublin)地方檢察官於16日宣布，以辛辣諷刺俄羅斯總統普亭 聞名的44歲俄羅斯藝術家庫佐夫科夫，已於15日在波蘭遭到槍殺。警方隨後在案發地點附近的白俄羅斯 領事館周邊，拘留了兩名涉嫌此案的白俄羅斯籍男子。

根據獨立媒體Meduza的報導指出，庫佐夫科夫在遇害的前三天(即12日俄羅斯國慶日當天)，才剛前往德國柏林舉行抗議活動。在該場抗議中，他公開展示了一幅以東正教聖像風格創作、旨在諷刺史達林與普亭的漫畫作品。不料在結束柏林的抗議行程返回波蘭住處後，隨即於15日遭遇槍擊身亡。

綜合外電報導指出，波蘭盧布林地方檢察官發言人科扎克(Marcin Kozak)表示，藝名為史克雷培茲基(Semyon Skrepetsky)的庫佐夫科夫(Robert Kuzovkov)，於15日上午在靠近白俄羅斯邊境的城市比亞瓦波德拉斯卡(Biała Podlaska)遭人槍擊。當時庫佐夫科夫正在住家附近的停車場，一名身分不明的男子接近他後，先持手槍朝他開了兩槍。

檢方指出，當被害人倒地之後，嫌犯隨即走近，近距離再次補開三槍，隨後逃離現場。庫佐夫科夫的頭部與胸部中彈，當場宣告死亡。案發後波蘭警方立即封鎖現場並展開追捕，隨後在比亞瓦波德拉斯卡的白俄羅斯領事館附近，拘留了兩名年齡分別為37歲及33歲的白俄羅斯籍男子，目前正進一步調查他們是否涉入本案。

報導指出，庫佐夫科夫因擔憂其政治立場可能導致在俄羅斯遭到逮捕，於2021年逃離俄國，此後一直居住在波蘭。他是一位創作力旺盛的畫家與部落客，長期透過作品公開批判普亭政權及其他俄羅斯高層官員。他的畫作帶有迷幻(psychedelic)風格，經常仿效俄羅斯東正教聖像的構圖進行諷刺，在政壇與網路社群上具有一定知名度。

在庫佐夫科夫的作品中，普亭時常被描繪成長著牛鼻、或是懷裡抱著一頭豬的形象。除了普亭之外，包含前蘇聯領導人史達林、車臣共和國領導人卡狄羅夫，以及美國總統川普、中國國家主席習近平與科技富豪馬斯克等國際權勢人物，都曾成為他畫作中的諷刺對象。

他的政治與批判立場不僅針對普亭，也對部分俄羅斯反對派人士抱持懷疑與指責態度。他曾公開抨擊已故的俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)，指稱其「摧毀了整個俄羅斯反對派」。而在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭初期，庫佐夫科夫曾公開焚燒自己的俄羅斯護照以示抗議，起初被外界視為堅定的挺烏派，但在隨後的幾年內，他對於烏克蘭政府領導層的批評也日益增加。

俄國諷刺漫畫家史克雷培茲基於6月12日，在俄羅斯駐德國柏林大使館附近與自己的畫作合影，3天後，他就在波蘭遭槍擊身亡。（美聯社）