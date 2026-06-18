挪威王儲妃只等了12天 肺臟移植成功 存活率近9成

挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）17日完成肺臟移植手術，挪威王室宣布手術順利。（美聯社）

挪威 王儲妃梅特瑪莉(Mette-Marit)17日完成肺臟移植手術，挪威王室宣布手術順利。從列入等待名單到完成移植，僅歷時12天。

挪威王室聲明指出，奧斯陸大學醫院(Oslo University Hospital)胸腔外科主任費安(Arnt Fiane)表示，「肺臟移植至今手術順利」，並感謝參與規劃與執行的所有團隊成員。

王儲妃術後將在奧斯陸大學醫院住院數周，期間調整用藥、處理可能的併發症 ，並展開復健運動。肺科主任霍姆(Are Holm)說，這是所有新移植患者的固定程序。

王儲哈康(Crown Prince Haakon)已調整行程，將陪伴妃子度過住院期間。王室並向外界致謝，表示「近來收到許多溫暖問候，這份關心在艱困時刻意義重大」。

霍姆提醒，肺臟移植後的恢復期風險仍高，術後常見包括出血、感染及腎衰竭，密集治療可能持續數天至數周。據奧斯陸大學醫院統計，挪威肺臟移植患者術後1年存活率約85至90%，5年存活率約70至75%，移植10年後約半數患者存活。

據挪威「世道報」(VG)報導，瑞典薩爾格倫斯卡大學醫院(Sahlgrenska University Hospital)肺臟移植主任馬格努森(Jesper Magnusson)說明，移植對多數患者而言是明顯改善，但並非「痊癒」，患者餘生都必須服用抗排斥藥物並定期回診。他說，許多人術後最大的改變，是終於擺脫長期無法順暢呼吸的感受，「能夠正常呼吸，就連爬樓梯這種日常小事都不再是折磨」。

梅特瑪莉今年52歲，2018年確診肺纖維化，此疾病會使健康肺組織逐漸被疤痕組織取代，患者肺部日益僵硬，呼吸愈趨困難。5月17日挪威國慶日，她最後一次公開露面，需帶著氧氣供應設備出席活動，期間多次休息。

挪威廣播公司(NRK)也報導，梅特瑪莉列入等待名單的消息6月5日公布後，挪威器官捐贈登記人數隨即暴增。挪威器官捐贈基金會(Stiftelsen Organdonasjon)指出，翌日，單日填寫捐贈卡人數達2178份，較5月每日平均數高出31倍。