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俄艦朝民用遊艇射警告彈 英相：艇上那對夫妻一定嚇壞

編譯中心／綜合17日電
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英國皇家海軍船艦4日在未知地點，監視俄國海軍巡防艦「格里戈洛維奇上將號」（前）。...
英國皇家海軍船艦4日在未知地點，監視俄國海軍巡防艦「格里戈洛維奇上將號」（前）。（路透）

英國首相施凱爾17日表示，俄羅斯一艘巡防艦「格里戈洛維奇上將號」在英國領海附近為了使一艘懸掛英國國旗的民用遊艇改變航行方向，因而發射警告彈，此舉魯莽且令人深感憂慮。俄國國防部指出，巡防艦多次嘗試以無線電聯繫遊艇皆未得到回應，由於民用遊艇可能與軍艦發生碰撞，最後只能以小型武器朝船隻方向鳴槍示警。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄艦在英吉利海峽附近向民用遊艇發射警告彈示警。
  • 重點二：英相施凱爾批評俄方行為魯莽，稱艇上夫妻受驚。
  • 重點三：英國國防部指此為單一事件，與攔截影子艦隊無關。

由於英國武裝部隊本月14日才攔截俄國影子艦隊油輪SMYRTOS，首次主導干擾俄羅斯石油收入的行動，以削弱其對烏克蘭戰爭的資金來源，外界關注兩起事件是否相關。

中央社引述路透報導，事件發生在懷特島(Isle of Wight)以南約20海里，一處不屬於英國領海的英吉利海峽(English Channel)水域。

根據英國和俄國國防部的聲明，這起事件發生在16日，俄羅斯海軍巡防艦「格里戈洛維奇上將號」(Admiral Grigorovich)多次試圖聯繫該遊艇未果，為避免碰撞，因而開火示警。

目前人在法國出席七大工業國集團(G7)高峰會的施凱爾(Keir Starmer)告訴英國廣播公司新聞網：「英吉利海峽發生的事令人深感憂慮。」施凱爾並指出，英國國防部評估認為，這艘俄國艦艇當時正在漂流，發射的是警告彈。

他說：「這種事不應該發生，很魯莽，遊艇上那對夫妻一定嚇壞了。」

報導指出，俄國防部指出，在多次嘗試以無線電聯繫未果後，巡防艦人員「發射了信號彈並鳴放聲響信號」，嘗試引起遊艇注意，「儘管做出這些措施，該船還是持續危險地靠近」。

聲明補充，隨後，「指揮官決定使用艦上的小型武器朝船隻方向鳴槍示警」，該遊艇隨後改變航向，遠離俄艦。

俄方表示，進行警告射擊時兩艘船距離150公尺。然而，有知情人士透露，實際距離約457公尺。

上述知情人士表示，事發時當地能見度低、海面大霧，所幸事件並未造成任何人員傷亡。

報導說，英國國防部將此事定調為「單一事件」，表示俄軍的射擊目的是為了避免可能發生的碰撞。

國防部指出，這與英國突擊隊上周末攔截一艘俄羅斯影子艦隊船隻的事無關。聲明指出，海軍一直有船艦在監控「格里戈洛維奇海軍上將號」，且已對遭俄方鳴槍的遊艇人員提供必要協助。

精華 FAQ

  • 俄國國防部稱，該艦多次以無線電聯繫遊艇未果，且船隻持續危險靠近，為避免與軍艦發生碰撞，最後才向船隻方向鳴槍示警。

  • 施凱爾表示，英吉利海峽發生這類情況令人深感憂慮，並直言此舉很魯莽。他還說，遊艇上那對夫妻一定受到很大驚嚇。

  • 英國國防部將此事定調為單一事件，表示俄艦開火目的在於避免碰撞，與英國突擊隊上周末攔截俄羅斯影子艦隊船隻的行動無關。

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