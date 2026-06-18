與俄共享長達1300公里邊界 芬蘭解除長年核武禁令

芬蘭國會議員17日以125票贊成、61票反對通過一項修正案，決定解除該國長年以來的核武禁令，標誌著芬蘭在加強與北約 整合之際，國防政策出現重大轉變。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 芬蘭國會通過修法，解除長年核武禁令，強化與北約整合。

芬蘭國會通過修法，解除長年核武禁令，強化與北約整合。 重點二： 芬蘭與俄羅斯共享1300公里邊界，戰後安全壓力持續升高。

芬蘭與俄羅斯共享1300公里邊界，戰後安全壓力持續升高。 重點三：北約秘書長稱美國調整兵力不代表撤離歐洲，盟國須分擔防務。

美國政治媒體Politico報導，芬蘭與俄羅斯共享逾1300公里邊界，在俄國 2022年全面入侵烏克蘭後，芬蘭隨後於2023年加入北大西洋公約組織 (NATO)，並開啟長達數年的國防轉型。

芬蘭國防部長哈卡寧(Antti Häkkänen)肯定這項舉措對芬蘭安全「至關重要」，但堅稱芬蘭無意在境內永久部署核武。

哈卡寧在芬蘭國會表決後於社群媒體X寫道：「國會以2/3壓倒性多數通過了『核能法』(Nuclear Energy Act)修正案。這項具歷史意義的改革提升了芬蘭與北約整體安全。」

今年5月，芬蘭當局曾在首都赫爾辛基(Helsinki)附近偵測到疑似無人機進入該國領空，隨後出動戰鬥機因應。

芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)之後表示，該國未遭遇直接軍事威脅，但芬蘭軍方官員透露，他們事前收到預警情報。

與此同時，芬蘭政府也正考慮是否進一步參與法國總統馬克宏推動的擴大歐洲核嚇阻計畫。

哈卡寧今年稍早時曾表示，芬蘭溯及1980年的核武限制，已不再符合北約成員國當前所面臨的地緣政治現實。

另外，北大西洋公約組織秘書長呂特17日表示，美國宣布裁減可供北約調度的部隊，並不代表美方正在從歐洲抽身。

中央社引述法新社報導，呂特(Mark Rutte)在北大西洋公約組織國防部長會議前表示：「在某些情況下這被視為一個問題，認為美國正在疏遠盟友。但事實並非如此。」

華府已經告知盟國，將減少提供給北約指揮官調度的兵力和資產，期待歐洲各國能對自身的常規防禦工作「承擔主要責任」。

呂特說：「美國已經調整對於北大西洋公約組織兵力模型(NATO Force Model)的承諾。這主要不是關於部隊和資產目前部署在何處，而是關於一旦我們的防衛計畫啟動，誰該負責做什麼。」

美國總統川普對北約所作承諾引發諸多疑問之際，外界憂心美方此舉恐將導致歐洲在面對俄羅斯時暴露安全風險。

呂特說：「過去我們對美國的依賴過高，如今美國調整承諾，其他盟國也開始加大貢獻。」