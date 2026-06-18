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G7峰會領袖場邊聊足球 義總理炫耀戒菸 麥克風捕獲

編譯中心／綜合17日電
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德國總理梅爾茨（中）在G7峰會上，將印有「47」號碼的德國國家足球隊球衣給美國總...
德國總理梅爾茨（中）在G7峰會上，將印有「47」號碼的德國國家足球隊球衣給美國總統川普（右）。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：G7峰會場邊麥克風錄下卡尼與川普談中國電動車配額。
  • 重點二：梅洛尼自述五月起戒菸，現場多位領袖熱烈祝賀鼓掌。
  • 重點三：川普與領袖談格陵蘭、足球與UFC，會後還開玩笑索取手表。

七大工業國集團(G7)領袖峰會本周在法國艾維安(Evian)舉行，各國領袖聚焦戰爭、貿易及全球經濟等重大議題。不過，現場多支麥克風意外收錄到不少場邊對話，敏感的中國和格陵蘭議題，以及熱門的足球和格鬥，甚至戒菸都是領袖們觸及的話題。

依據加拿大電視網(CTV)報導，從現場畫面可見，加拿大總理卡尼(Mark Carney)16日在工作午宴開始前走向坐在席位上的美國總統川普(Donald Trump)，俯身與之交談。麥克風隱約錄音可以得悉兩人討論加拿大進口中國電動車的政策。

卡尼向川普表示：「不到我們市場的3%，4.9萬輛車。」他同時以手勢示意設有上限，並強調「有配額限制，是硬性上限」。隨後他對川普說：「我原本以為你會喜歡這項安排。」川普回應說：「這很好，我喜歡。」

另一段麥克風錄音捕捉到義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)與德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)討論戒菸的對話。

梅洛尼被梅爾茨問到當天早上是否已經抽過菸時，她透露自己自5月1日起已完全戒菸。這項消息立即獲得在場多位包括加拿大、英國、日本和歐盟等領袖熱烈祝賀。梅洛尼高舉雙手慶祝，而卡尼則笑著問她：「妳有用戒菸貼片嗎？」他說話時還指向自己的手臂，令現場氣氛輕鬆不少。

2026年世界盃足球賽正在美國、加拿大及墨西哥舉行，足球自然也成為各國領袖的共同話題。

據報導，午宴開始前，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與其他領袖討論足球賽事時，現場有人高喊：Allez les Bleus！(法國隊加油！)

有人談到巴黎聖日耳曼(Paris Saint-Germain)最近在歐洲冠軍聯賽(Champions League)衛冕成功。英國首相施凱爾(Keir Starmer)則讚揚首度參賽的非洲小國維德角(Cape Verde)在世界盃賽事中意外逼和奪冠熱門的西班牙。他表示：「我必須說，真的相當了不起。」

另一方面，川普把話題帶到格鬥運動。他興奮地談論自己在80歲生日當天於白宮出席UFC格鬥賽事，並大力讚揚UFC總裁懷特(Dana White)。

依據報導，當天最耐人尋味的一段錄音，來自川普與歐盟理事會主席柯斯塔(António Costa)的短暫交談。從錄音聽見，川普說：「你明白嗎？」隨後停頓了一下，看著柯斯塔補充說：「格陵蘭。」

由於錄音只截取到部分內容，對話前後脈絡並不清楚，因此無法得知他們究竟在談論什麼。

格陵蘭近年一直是敏感政治話題。川普過去曾多次表示有意取得格陵蘭控制權，引起丹麥及歐洲多國不滿，因此這段對話隨即引發外界猜測。

峰會期間還出現另一個令人莞爾的小插曲。

午宴結束後，卡尼發現馬克宏似乎把手表遺留在會議桌上。卡尼向眾人說：「他把手表留在這裡了，這兒有他的手表。」川普立即接話：「如果他不要了，給我吧！」現場一陣笑聲。

峰會上交換禮物也是看點之一。

據報導，馬克宏向其他6位領袖贈送特製自行車，以宣傳明年將在法國阿爾卑斯山舉行的國際自由車錦標賽(Cycling World Championships)。

眾所周知，川普不騎自行車，而且他曾開玩笑說，除了定期打高爾夫之外，他幾乎不做任何運動。因此外界很好奇他收到自行車禮物的反應，可惜麥克風沒有捕捉到。

梅爾茨最近曾就伊朗戰爭問題與川普發生爭執，他贈送了一件印有川普名字和象徵其美國第47任總統身分的「47」號碼的德國國家足球隊球衣給川普。川普接過球衣後笑著展示給媒體拍照。

梅爾茨其後在社交媒體發布照片，並附上一句意味深長的留言：「終究，我們隸屬同一支球隊。」(After all, we're on the same team.)

新華社報導，為期3天的G7峰會17日在閉幕，並未發表七國領袖聯合公報。這是繼2025年加拿大卡納納斯基斯(Kananaskis)峰會後，G7再度未能達成聯合公報。

峰會期間陸續發表了9份聚焦具體議題的成果文件，涵蓋領域包括地緣政治、經濟成長、公共衛生等。

七國峰會結束，川普總統在日內瓦登上空軍一號。（歐新社）
七國峰會結束，川普總統在日內瓦登上空軍一號。（歐新社）

精華 FAQ

  • 卡尼向川普說，加拿大進口中國電動車只占市場不到3%，約4.9萬輛，且有配額與硬性上限，並表示原以為川普會喜歡這種安排。

  • 梅洛尼告訴梅爾茨，她自5月1日起已完全戒菸。這消息讓在場多位領袖熱烈祝賀，她也高舉雙手慶祝，卡尼還問她是否使用戒菸貼片。

  • 錄音只聽到川普對柯斯塔說「你明白嗎？」後又補一句「格陵蘭」，但前後脈絡不完整，無法確定討論內容。不過因格陵蘭議題敏感，引發外界聯想。

G7 加拿大 格陵蘭

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