北海道遊船20死6失蹤案 船公司老闆一審判5年

北海道海域觀光船示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本 1艘遊船2022年在北海道發生20死6失蹤的沉船事故後，船公司老闆被依業務上過失致死罪起訴。北海道釧路地方法院今天依照檢方求刑，判處被告5年有期徒刑。全案可上訴。

這起船難發生於2022年4月，當時由經營觀光 船的公司「知床遊覽船」營運的遊船KAZU 1，於北海道知床半島海域沉沒，造成18名乘客、船長及另名船員共20人死亡，其餘6名乘客至今仍下落不明。

「知床遊覽船」的社長桂田精一目前62歲，去年11月被檢方依業務過失致死罪起訴。

「讀賣新聞」與北海道放送（HBC）報導，根據判決，桂田於2022年4月23日面臨天候惡化可能面臨死傷事故的風險，但疏於掌握氣象資訊與海象，導致船上罹難或失蹤者達26人。

而官司的爭點為並未操作船隻的桂田是否能預測事故。

檢方主張，事故當時已經出現超過該公司出海標準的強風與波浪注意報，而桂田身兼航行管理者與統籌安全事務的管理者，理應能預見因為天氣惡化而發生死傷事故。

不過，被告的辯護律師則認為，若沉船肇因的船首甲板艙蓋若沒發生故障，則不會沉船，因此主張「桂田並未察覺故障」等，否認桂田預測船難的可能性，因而主張桂田無罪。

而釧路地院審判長水越狀夫表示，船難當天的天候惡化是可想見的狀況，表示「當時能預知會使航行安全出現障礙」，同時也表示「（被告）雖然說詞有表示反省與謝罪，不過均為表面性的，無法令人真誠地感受到」，並依照檢方求刑，判處桂田5年有期徒刑。

北海道文化放送（UHB）報導，判決出爐後，桂田發布聲明表示，「這起船難造成許多乘客與船員罹難，目前依然有失蹤的人，之後計劃繼續以法人負責人的身分謝罪與彌補」。

關於判決，桂田表示，「之後將與律師討論，再評估之後的因應」，並未言明是否上訴。

報導指出，此案之後的焦點將為是否上訴。