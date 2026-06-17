「不能沒完沒了」 日本企業領袖首度對5500億美元對美投資發難

日本 重量級企業領袖警告，日本企業「沒完沒了」在美國投資，在國內卻投資不足，長期落後的生產力也無以提升。

經濟智庫日本生產性本部會長小林喜光接受英國金融時報訪問，提出以上警告。日本政府正在美國推動規模5,500億美元的投資基金。日本去年迫於壓力同意成立這項基金，以免遭川普 政府課徵懲罰性關稅 。

小林質疑：「這真的能持續下去嗎？5,500億美元如此龐大的資金流向美國，國內投資卻逐漸枯竭。我們該如何評估這些因素，是一大問題。」小林是日本最大電力公司東京電力即將卸任的會長，並曾任三菱化學社長。

小林受訪時說，在美國總統川普的關稅威脅之下，「日本別無選擇」，只能承諾投入如此龐大的金額。他也認為，這項新基金符合日本企業希望擴大在美事業的意願。日本製鐵去年以150億美元收購美國鋼鐵，正是這股熱潮的代表。

小林是少數率先公開質疑基金是否可行的企業領袖，也擔心影響國內投資。日本正設法擺脫七大工業國集團（G7）生產力最低的處境，因此國內投資關係重大。

日本4月宣布，將在五年內把勞動生產力提高15%，這是首相高市早苗推動經濟成長整體計畫的一環。

日本生產性本部指出，2008年金融危機以來國內投資疲弱，是日本勞動生產力低迷的主因。企業積極向海外擴張，日本人口持續萎縮，也使跨國企業裹足不前。

如今日本承諾向美國投入5,500億美元後，業界更加擔心，政府希望擴大國內投資的目標並不切實際。

依照去年9月敲定的5,500億美元投資基金條款，官方的日本國際協力銀行（JBIC），將和由政府出口金融機構日本貿易保險（NEXI）支持的民營銀行，共同為美國基礎設施提供資金。

這項機制因權責明顯不對等而遭到批評，川普握有最終決定權，可選擇投資項目。在日本收回投入資金前，投資獲利由日美各分一半；此後美國可取得90%。

日本已公布兩批合計最高1,090億美元的投資計畫，包括為核能和天然氣發電廠提供融資。不過，東京當局面臨壓力，既要宣布更多合作案好讓川普滿意，又不能讓銀行陷入高風險、不可行的計畫。

小林說：「日本國際協力銀行和三大銀行仍會各自投資到一定程度，例如至少5兆至10兆日圓，也就是310億至620億美元，但我完全理解有人認為，這不可能沒完沒了地持續下去。」

小林認為，美國政局若出現變化，這項機制或許就不再有存在的必要。「共和黨會不會一直走川普路線，目前很難判斷。」他並說，最終仍會是「政治決定」。

長期研究日本經濟的經濟學家卡茲（Richard Katz）指出，日本生產力低落，是「極其嚴重的二元經濟結構」所造成，許多產業數十年來表現始終不振。

卡茲說：「日本的生產力問題，癥結在於資本配置。正常情況下，勞動力和資本應隨時間從衰退產業轉向成長產業，但日本並未出現這種情況。」