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醫考試題外洩波及227萬人 印度封鎖Telegram、軍機送考卷

編譯中心／綜合16日電
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印度上月全國醫學院入學考爆發試題經由Telegram外洩，導致考生們須於本月21...
印度上月全國醫學院入學考爆發試題經由Telegram外洩，導致考生們須於本月21日重考，印度當局封鎖Telegram平台，直到重考結束為止。(圖／AI生成)

印度上月全國醫學院入學考爆發試題外洩醜聞，導致考生們須於本月21日重考，據報導試題是經由Telegram流傳。印度當局16日封鎖Telegram平台部分功能，直到重考結束為止，並出動軍方直升機運送考卷，以防考生作弊。

中央社引述法新社報導，印度醫學院「國家資格暨入學考試」(National Eligibility cum Entrance Test，NEET)是該國競爭最激烈的考試，每年吸引逾200萬名立志從醫的學生報考。

這項考試於今年5月3日舉行，共有逾227萬名考生報考，但爆發大規模試題提前外洩與作弊事件，調查發現預先流出的猜題試卷與正式考題高度重疊。

當局於5月12日將這次考試作廢，並定於6月21日舉行重考。據報導，試題內容曾透過即時通訊應用程式Telegram轉發。

印度教育部16日發表聲明指出，Telegram平台被用於「詐騙」參加醫學入學考試的考生，當局已封鎖Telegram應用程式(app)，直到6月22日為止。

印度是當今人口最多的國家，儘管經濟快速成長，但仍有數以百萬人難以找到穩定且待遇良好的工作，引發社會不滿。

學生們往往需耗費多年準備考試，以期開啟成為專業人士的職涯，但因機會有限且競爭激烈，他們所承受的壓力倍增。印度媒體報導，上述考試風波後出現青少年自殺事件。

在印度，高度競爭的升學壓力催生龐大補習產業，全國有數以萬計補習中心。但激烈競爭使得成功往往伴隨沉重的個人與經濟代價，並為犯罪網路提供機會，販售外洩考題牟利。

根據印度新聞信託社(PTI)報導畫面，印度空軍直升機被拍到正在待命，準備運送考卷，以防止試題外洩。

精華 FAQ

  • 因5月3日的NEET考試爆發大規模試題外洩與作弊，調查又發現預先流出的猜題卷與正式題目高度重疊，當局因此宣布原考試作廢並安排重考。

  • 印度教育部指稱，Telegram被用來轉發與散布醫學入學考試試題，甚至被部分不法人士拿來詐騙考生，因此當局先封鎖其部分功能，直到重考結束。

  • 除了暫時限制Telegram平台功能外，印度還出動軍方直升機運送考卷，降低試題在運送途中外洩風險，顯示當局對這次重考的保密要求極高。

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