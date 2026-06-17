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英研究：社群、影音平台超過傳統媒體 成全球新聞主要來源

編譯中心／綜合16日電
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英國牛津大學路透新聞學研究所15日公布的權威報告指出，社群媒體和影音平台已超越傳統媒體，成為全球閱聽眾獲取新聞的主要管道。報告中也警告，傳統商業模式正面臨威脅。

中央社引述法新社報導，英國牛津大學路透新聞學研究所(Reuters Institute)的年度報告，是追蹤新聞媒體趨勢轉變的重要指標，今年由前英國廣播公司(BBC)高層艾根(Jim Egan)為主要作者。

艾根寫道，2026年是個「重要的里程碑：社群媒體和影音平台首度超越其他所有新聞來源，成為全球使用最廣泛的新聞來源」，占比達54%。

這份報告以民意調查業者「輿觀」(YouGov)今年初針對全球48個國家、近10萬人進行的線上調查作為分析基礎。

研究人員發現，有多達54%受訪者在接受調查前1周，曾透過社群媒體或影音平台獲取新聞，若將ChatGPT等人工智慧(AI)聊天機器人納入，比率更攀升至56%，超過電視新聞的52%、新聞網站或應用程式的51%以及廣播的21%。

這雖是全球調查平均數據中，新興平台首度超越傳統媒體，但實際上，這早已成為部分國家的新常態，不過在歐洲等部分國家，傳統媒體的網站與應用程式仍是主流。

在全球調查中，每10名受訪者中有3人表示，社群媒體或影音平台是他們主要的新聞來源。在18至24歲的年輕族群中，比率增至50%。

不同的社群網路也孕育出不同使用模式，多數受訪者會主動到社群媒體X或YouTube尋找新聞，但在Facebook、Instagram和TikTok上，用戶則更傾向於在瀏覽其他內容時，「偶然滑到」新聞。

在45歲至54歲、55歲以上族群中，電視仍是主要新聞來源，但值得注意的是，沒有任何族群將傳統媒體的應用程式和網站列為首要獲取新聞的管道，而且僅有17%受訪者願為線上資訊付費。

艾根寫道：「這已衝擊到受眾觸及率、互動及變現潛力等各個方面。」

與此同時，Google和Meta等網路巨頭已搶占絕大部分的廣告市場，恐讓傳統媒體付出沉重代價。

此外，民眾也愈來愈傾向利用AI聊天機器人來獲取新聞，這也是路透新聞學研究所前一年度報告的重點，約10%受訪者每周使用聊天機器人獲取新聞，高於去年的7%。

艾根指出，如何因應生成式AI的快速發展與普及，是當今新聞界領袖與政策制定者所面臨的最重大的挑戰。

精華 FAQ

  • 報告指出，社群媒體和影音平台首次超越傳統媒體，成為全球使用最廣泛的新聞來源，顯示閱聽眾的新聞接收習慣已出現明顯轉變。

  • 全球有54%受訪者在調查前一週透過社群或影音平台看新聞，若納入AI聊天機器人則升至56%，高於電視新聞、新聞網站與廣播。

  • 傳統媒體不僅流量被社群與影音平台分流，廣告市場也被Google、Meta等巨頭搶走，加上僅少數人願付費閱讀，營收模式承受壓力。

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