英國遊艇遭俄軍艦鳴笛開火 退休夫婦憶「超現實」驚魂：根本沒要撞

俄羅斯海軍巡防艦「格里戈羅維奇海軍上將號」2020年12月24日航經土耳其伊斯坦堡的博斯普魯斯海峽，前往地中海。(路透)

俄羅斯國防部 表示，俄羅斯軍艦「格里戈羅維奇海軍上將號」（Admiral Grigorovich）16日在英吉利海峽發現一艘英國遊艇正沿著危險航線接近，在其他手段均告無效後朝其發射警告射擊。不過，涉事英籍遊艇上的一對英國退休 夫婦事後向BBC形容，整起事件令人感到「超現實」。

BBC與俄羅斯官媒RT報導，根據俄方說法，「格里戈羅維奇海軍上將號」當天中午前不久正航行於懷特島（Isle of Wight）與諾曼第（Normandy）之間的國際水域，船員發現一艘名為「Bright Future」的民用遊艇正沿著「危險航線」航行，且將與軍艦近距離接觸。

俄羅斯國防部指出，「格里戈羅維奇海軍上將號」船員先嘗試透過無線電聯絡該遊艇，但未能取得聯繫，隨後發射信號彈並鳴響警報器，但遊艇仍未改變航向。當對方接近至距離軍艦150公尺時，艦長決定使用輕武器朝遊艇船首前方發射警告射擊。俄方稱，遊艇隨後立即改變航向並遠離軍艦，而俄方船員「嚴格遵守國際航行規則，並採取所有必要措施防止事故發生」。

BBC指出，「格里戈羅維奇海軍上將號」事發當時正受到英國皇家海軍巡邏艦「默西號」（HMS Mersey）跟監，但不清楚雙方距離有多近。英國國防部則表示，此次俄艦向英國註冊遊艇發出警告的事件屬於「孤立事件」，與英軍14日在英吉利海峽扣押俄羅斯「影子船隊」油輪一事無關。

BBC了解，這艘沒有動力裝置的小型遊艇從英國出發後，在濃霧環境下漂向「格里戈羅維奇海軍上將號」。英國官員認為，俄羅斯軍艦當時試圖發出訊號，提醒遊艇正處於漂流狀態而非依靠引擎推進，因此機動能力較差，船員可能因此判斷其發生碰撞的風險較高。

英國國防部發言人表示：「『格里戈羅維奇號』在嘗試聯絡一艘位於海峽中的英國船隻後進行警告射擊，並非瞄準該船，而是試圖避免可能發生的碰撞。」

英國巡邏艦「泰恩號」（HMS Tyne）隨後派出小艇前往遊艇蒐集相關資訊，並確認船上艾倫與珍．凱爾維夫婦（Alan and Jane Kelvey）的安全。不過，凱爾維夫婦受訪時，對俄方部分說法提出異議。根據兩人說法，他們16日上午航行於距離懷特島（Isle of Wight）外海23英里處時，與「格里戈羅維奇海軍上將號」近距離接觸。

珍表示，俄軍軍艦「鳴笛5聲，意思是『你們有看到我們嗎？』」。她說：「我們立刻向左舷轉向2度，好讓對方看出我們刻意改變航向，也就是表示我們已經看見他們。約一分鐘後，他們再次鳴笛5聲，隨後立刻傳來4到5聲輕武器射擊聲。」

她指出，兩人認為俄軍是在朝空中進行警告射擊，而非對準他們開火，並表示當時遊艇「絕對不是朝著碰撞航線前進」。她說：「就我們而言，在槍聲響起之前，那根本算不上是一場事件。」

艾倫則指出，開火行為「沒有必要」。英國皇家海軍前少將帕金（James Parkin）也表示，動用武力是最後手段，僅應作為自衛用途，「如果這是一次誤判，而不是刻意在靠近英國水域的地方對一艘英國遊艇開火，我不會感到意外。」