「坦克日」踩光州傷痛 韓星巴克1999年來首度關店上歷史課

南韓星巴克22日下午3時起，將停業半天，讓員工參加歷史教育訓練。 圖為一名女子走過首爾一家星巴克。（路透）

連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）表示，由於先前的促銷活動引發爭議，南韓 境內的星巴克門市22日下午3時起將停業半天，讓員工參加歷史教育與社會敏感度的相關訓練，希望避免未來再發生類似事件。

在南韓擁有超過2000家門市的南韓星巴克（Starbucks Korea），上個月因舉辦「坦克日」（Tank Day）促銷活動，引發公眾強烈抗議，被質疑觸及南韓歷史傷痛。這場活動被指影射1980年對民主運動的武裝鎮壓。

根據活動規畫，星巴克原訂於5月18日舉辦「坦克日」促銷，鼓勵消費者使用環保杯，當天正好是民主化運動「光州事件」46周年。1980年，南韓軍方出動武力鎮壓在光州爭取民主的民眾，根據官方統計，當年的鎮壓造成165名平民喪生，但許多人相信實際死亡人數遠遠高於這個數字。

南韓是星巴克全球第3大市場，僅次於美國與中國。負責經營南韓星巴克特許經營權的新世界集團（Shinsegae Group），在醜聞爆發當天便解僱了南韓區執行長並公開道歉。

新世界集團表示，南韓星巴克的所有員工將透過觀看影片，「接受歷史意識與社會敏感度的相關教育」。

全南韓門市將於22日下午3時起停業，進行為期3小時的訓練後不再營業。這也是星巴克自1999年進入南韓市場以來，首度採取全國門市同步停業的舉措。

新世界集團代表說，僅有少數位於機場的門市除外。

新世界集團表示，已查明導致這場促銷活動的一系列疏忽行為，其中包括相關官員在未核對設計文件的情況下便簽字核准。

此次風波也引發南韓社會對企業行銷活動歷史意識的討論，外界認為品牌在規劃促銷與命名時，應更加留意可能涉及的歷史與社會象徵。