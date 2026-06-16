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巴西高空彈跳 準新娘沒扣安全繩被拋下慘死 未婚夫目睹

編譯中心／綜合15日電
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高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

巴西聖保羅州發生一起極限運動致命意外。一名20多歲的年輕女子在上周六（13日）參加高空彈跳活動時，因現場工作人員嚴重疏失，竟然未扣上安全繩就將她從橋上拋下，導致女子當場直墜約40公尺深谷不幸身亡。警方目前已介入調查，並帶回6名涉案人員問話。

這起慘劇發生在聖保羅州利梅拉市（Limeira）一處被稱為「骷髏橋」的熱門高空彈跳勝地。綜合外媒報導，死者當時花費了約290美元報名體驗這項極限運動，不料工作人員卻連最基本的安全程序都沒有履行，就直接把人「扔」下橋。

根據曝光的現場驚悚畫面顯示，當時兩名男性員工雙手高舉著該名女子走向墜落點，另有一名員工在旁協助，隨後眾人便將她拋下。幾乎就在女子被扔下的同一瞬間，現場有人察覺異狀並驚叫「繩子、繩子」，但為時已晚。

據悉，涉事員工在驚覺闖下大禍後，一度嚇得呆立當場，隨後甚至有人企圖畏罪潛逃。警方獲報後不敢大意，火速出動直升機進行陸空搜捕，最終在附近的樹林中成功截獲逃跑人員，並將現場5男1女共6名嫌犯移送法辦。事發後，涉案的極限運動公司更連夜刪除其官方 Instagram 帳號，試圖規避外界追查。

死者未婚夫當時也在現場，因親眼目睹未婚妻墜橋身亡、悲痛過度導致身體嚴重不適，已被緊急送醫救治。地方官員透露，儘管涉事橋梁是當地新興的極限活動熱點，但並非官方認證的合法景點；過去相關部門就曾因該地缺乏安全監管，多次要求限制公眾進入或設立警告標示，孰料如今仍無法阻止這場無妄之災。

精華 FAQ

  • 死者在聖保羅州利梅拉市參加高空彈跳時，工作人員疑未完成扣繩程序便將她從橋上拋下，導致她直接墜落約40公尺深谷，當場死亡。

  • 警方已介入調查，並將現場5男1女共6名涉案人員帶回問話；據報部分人員曾企圖逃逸，警方還出動直升機在附近樹林中展開搜捕。

  • 未婚夫當時親眼目睹未婚妻墜橋身亡，悲痛過度身體不適而緊急送醫；而涉事橋梁並非官方認證景點，先前已被要求加強管制與警示。

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