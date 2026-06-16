挪威王儲妃長子涉性侵判4年 他視訊聆判未出庭
挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）遭控犯下2起性侵和其他32項罪名，首都奧斯陸一座法院15日判處4年徒刑，這起備受外界矚目的醜聞已重創王室形象。
中央社引述法新社報導，29歲的柏格荷伊比是梅特瑪莉與前伴侶所生，現為王儲哈康（Crown Prince Haakon）的繼子；柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。
柏格荷伊比被控犯下性侵和交通違規等總計40項罪名，最重可判處16年有期徒刑。他遭控涉入的其中一起性侵案，發生在2018年王儲夫婦官邸內。
柏格荷伊比另外2起性侵指控獲判無罪，但法院對他反覆家暴一名前女友、交通違規、涉嫌恐嚇、涉及毒品等多項罪名予以定罪。
挪威檢方原先向法院求處7年7個月有期徒刑。
柏格荷伊比自今年2月來持續遭羈押，他否認最嚴重的指控，包括性侵罪嫌。檢方指出性侵案發生時，受害女性皆處於熟睡或失去意識狀態。
柏格荷伊比15日透過視訊聆判，未親自出庭。檢察官亨利克斯博（Sturla Henriksbo）說：「我認為這項判決彰顯司法體系的勝利，證明不論你是誰或擁有什麼關係，無人能凌駕於法律之上。」
他主要因兩起性侵案被判有罪，另外還涉及家暴前女友、恐嚇、毒品與交通違規等多項罪名，最終合計判處四年徒刑。 法院對其中另外兩起性侵指控判他無罪，但仍認定多項其他罪名成立；檢方原本建議判處七年七個月，最終刑度低於求刑。 柏格荷伊比自今年二月起持續遭羈押，15日透過視訊聆判未親自出庭。檢察官表示，判決證明不論身分背景，沒有人能凌駕法律。
精華 FAQ
他主要因兩起性侵案被判有罪，另外還涉及家暴前女友、恐嚇、毒品與交通違規等多項罪名，最終合計判處四年徒刑。
法院對其中另外兩起性侵指控判他無罪，但仍認定多項其他罪名成立；檢方原本建議判處七年七個月，最終刑度低於求刑。
柏格荷伊比自今年二月起持續遭羈押，15日透過視訊聆判未親自出庭。檢察官表示，判決證明不論身分背景，沒有人能凌駕法律。
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