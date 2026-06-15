英首相房屋縱火案幕後俄黑手 疑與對台網攻駭客有關

英國去年5月發生3起與首相施凱爾 （Keir Starmer）有關的房屋和客車縱火案，法院今天判定居住在英國的1名烏克蘭男子和1名羅馬尼亞男子有罪，19日將宣告刑期。

據英國「金融時報」（Financial Times）調查，縱火案幕後主使位於俄羅斯 ，並與親莫斯科當局的駭客組織NoName057（16）密切相關。

值得一提的是，除了「金融時報」的報導，根據公開資料，NoName057也曾對台灣的政府部會與稅務機關、法院、金融機構、民間企業、機場和捷運等基礎設施發動網路攻擊，時間點包括2024年9月台灣方面發表與中俄領土歷史爭議有關的評論後。

根據英國皇家檢察署（CPS）的資訊，22歲的烏克蘭男子拉弗林諾維奇（Roman Lavrynovych）和即將滿28歲的羅馬尼亞男子卡皮尤克（Stanislav Carpiuc）被判有罪；其中，拉弗林諾維奇是縱火案的直接執行者，卡皮尤克則參與協調和規劃工作。

「金融時報」報導，英國檢方未揭露拉弗林諾維奇「上線」的身分，僅指出這名「上線」在通訊軟體Telegram的帳號名稱是El Money，並使用俄語和烏克蘭語。

根據「金融時報」調查及對西方國家官員的訪談，El Money的位置在俄羅斯，且與NoName057（16）有密切關聯。

已有多項調查顯示，NoName及其他親莫斯科或與莫斯科當局有協作關係的駭客串聯組織不僅會透過網路「招兵買馬」，在掩藏身分、掩飾真實圖像的情況下，以金錢等利益作為誘餌，尋求願意執行顛覆破壞活動的打手，另外也會透過網路擴大傳播極右、極左等極端意識形態，以及反移民言論，以深化西方社會分裂、煽動更多動盪和仇恨。

「金融時報」報導，代號El Money的拉弗林諾維奇「上線」曾透過網路在英國招募打手，在大倫敦地區的清真寺等地漆上反伊斯蘭塗鴉。近年來，與莫斯科有關的破壞行動在歐洲有頻率上升、侵略性和挑釁強度增加的趨勢，但與施凱爾有關的縱火案可謂最具政治針對性。

前英國國家網路安全中心（NCSC）執行長馬丁（Ciaran Martin）說，在俄羅斯，國家情報特務機關與犯罪集團之間有自然流動的合作關係以及專業知識和技術交流。在莫斯科認定的所謂國家利益不受侵害的前提下，駭客基本上可以為所欲為。

根據報導，El Money是在2024年透過Telegram招募到拉弗林諾維奇。住在倫敦的拉弗林諾維奇當時在烏克蘭語和俄語群組尋找在地打工機會，僅是在2024年8月至2025年5月即貼文超過100次。

拉弗林諾維奇首先是依El Money指示，為激進組織Direct Action（暫譯：直接行動）印製海報，並趁夜間張貼於倫敦各處。

Direct Action表面上看來是以英語為溝通語言的極右翼組織，鼓吹英國民眾攻擊清真寺和警察，甚至指導如何製作炸彈和持刀襲擊。

調查顯示，Direct Action的網路活動實際上是由位於俄羅斯境內的人士管理，他們以虛擬私人網路（VPN）掩藏身分和位置，並運用人工智慧（AI）工具生成影音及其他內容。

不過，Direct Action幕後黑手偶爾會露餡，例如不小心顯示俄羅斯時區。

拉弗林諾維奇在法庭審理期間承認自己至少曾執行2次Direct Action的反伊斯蘭行動。「金融時報」取得的證據顯示，El Money花了約7個月時間逐步引導和洗腦，讓拉弗林諾維奇勇於嘗試，從較低階的破壞行動入手。

在「熟能生巧」、心理障礙透過逐次升級的行動被弭平後，拉弗林諾維奇去年5月對施凱爾曾持有的私人休旅車Toyota RAV4、以及施凱爾的家族住所和他本人的前寓所縱火，所幸無人傷亡。

El Money事前承諾以加密貨幣給付拉弗林諾維奇數千美元，前提是他有本事把事情搞大到成為全國重點新聞。拉弗林諾維奇被捕後聲稱，El Money沒告訴他休旅車和兩座房產都與施凱爾有關。

根據報導，拉弗林諾維奇在審訊期間曾展現對俄羅斯的反感，並稱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為「恐怖分子」。

拉弗林諾維奇曾在出庭時表示，他需要錢，因為在烏克蘭的家人有醫療需求。此外，El Money事後還威脅他，讓他因此開始擔憂在烏克蘭的家人安危。一直到完成縱火行動後，El Money才告訴拉弗林諾維奇，事態實際上有多嚴重。

法院審理期間，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）曾表示，他們未能確認拉弗林諾維奇是否曾從El Money獲得任何報酬。

拉弗林諾維奇則說，El Money曾為他較早期的行動支付酬勞，但未曾就與施凱爾有關的縱火案給付報酬。

根據「金融時報」取得的Telegram截圖，拉弗林諾維奇去年5月13日凌晨曾多次傳訊給El Money，急切想知道El Money到底打算何時付錢。拉弗林諾維奇在倫敦與祖母／外祖母同住。

就在拉弗林諾維奇5月13日最後一次與El Money對話不久，當天凌晨1時52分，倫敦警方破門而入，逮捕拉弗林諾維奇。

「金融時報」調查顯示，Direct Action與NoName密切相關。