法1.6萬軍警維安G7 2萬人日內瓦示威燒特斯拉、砸聯國機構

反對G7的活動人士14日與在瑞士日內瓦防暴警察發生衝突。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 約2萬人於日內瓦示威，反對G7峰會並批評其象徵資本主義。

約2萬人於日內瓦示威，反對G7峰會並批評其象徵資本主義。 重點二： 抗議後轉趨暴力，特斯拉遭縱火，聯合國機構窗戶被砸毀。

抗議後轉趨暴力，特斯拉遭縱火，聯合國機構窗戶被砸毀。 重點三：法瑞動員萬餘軍警與封關管制，嚴防2003年反G7暴動重演。

上萬名群眾14日走上瑞士 日內瓦街頭，反對這場峰會。距艾維安僅約40公里的日內瓦氣氛緊張，當局擔憂2003年反G7 暴動重演。這場示威抗議由60多個社團、工會和左翼團體組成的「反G7聯盟」發起，譴責G7成員國象徵的「法西斯主義和帝國主義」。

為確保峰會安全，法國與瑞士警方展開聯合防堵，瑞士關閉與法國接壤的35個邊境通道中的25個，法國方面部署近1.6萬名軍警及出動無人機，瑞士也動員多達4,000兵力，在陸地、空中及日內瓦湖進行嚴密監控。

路透報導，約2萬人參與這場原本平和的遊行，抗議人士後來開始以停放現場的特斯拉 汽車和聯合國辦公室等他們認為的資本主義和多邊主義象徵為目標；抗議民眾縱火焚燒1輛特斯拉汽車、砸毀1處聯合國機構的窗戶。警方發射催淚瓦斯作出回應。

目擊者表示，示威者從地上撬起磚塊向警方投擲，催淚瓦斯瀰漫烈日之下的日內瓦市中心街道上，小孩因刺鼻空氣而哭喊。

G7峰會迭遭抗爭多年，許多群眾藉此抨擊資本主義、全球化、氣候變遷和貧富不均。

示威者表示，他們抗議G7作為政治和經濟權力過度集中的象徵。美國總統川普顧問的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）上週成為全球首位身價上兆美元富豪。

抗議人士索基（Pippa Saugy）說：「對我而言，這就是有錢人的聚會，再次凸顯富者更富，窮人遭到遺棄。」

G7峰會15日至17日在日內瓦湖畔的艾維安巴恩舉行，法國、英國、加拿大、德國、義大利、日本、美國和歐洲聯盟領袖都將與會。

擔心暴力事件重演，日內瓦市區商家早已將門窗用木板封住，街頭則部署數以百計鎮暴警察。