我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

法1.6萬軍警維安G7 2萬人日內瓦示威燒特斯拉、砸聯國機構

編譯中心／綜合14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
反對G7的活動人士14日與在瑞士日內瓦防暴警察發生衝突。（歐新社）
反對G7的活動人士14日與在瑞士日內瓦防暴警察發生衝突。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：約2萬人於日內瓦示威，反對G7峰會並批評其象徵資本主義。
  • 重點二：抗議後轉趨暴力，特斯拉遭縱火，聯合國機構窗戶被砸毀。
  • 重點三：法瑞動員萬餘軍警與封關管制，嚴防2003年反G7暴動重演。

上萬名群眾14日走上瑞士日內瓦街頭，反對這場峰會。距艾維安僅約40公里的日內瓦氣氛緊張，當局擔憂2003年反G7暴動重演。這場示威抗議由60多個社團、工會和左翼團體組成的「反G7聯盟」發起，譴責G7成員國象徵的「法西斯主義和帝國主義」。

為確保峰會安全，法國與瑞士警方展開聯合防堵，瑞士關閉與法國接壤的35個邊境通道中的25個，法國方面部署近1.6萬名軍警及出動無人機，瑞士也動員多達4,000兵力，在陸地、空中及日內瓦湖進行嚴密監控。

路透報導，約2萬人參與這場原本平和的遊行，抗議人士後來開始以停放現場的特斯拉汽車和聯合國辦公室等他們認為的資本主義和多邊主義象徵為目標；抗議民眾縱火焚燒1輛特斯拉汽車、砸毀1處聯合國機構的窗戶。警方發射催淚瓦斯作出回應。

目擊者表示，示威者從地上撬起磚塊向警方投擲，催淚瓦斯瀰漫烈日之下的日內瓦市中心街道上，小孩因刺鼻空氣而哭喊。

G7峰會迭遭抗爭多年，許多群眾藉此抨擊資本主義、全球化、氣候變遷和貧富不均。

示威者表示，他們抗議G7作為政治和經濟權力過度集中的象徵。美國總統川普顧問的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）上週成為全球首位身價上兆美元富豪。

抗議人士索基（Pippa Saugy）說：「對我而言，這就是有錢人的聚會，再次凸顯富者更富，窮人遭到遺棄。」

G7峰會15日至17日在日內瓦湖畔的艾維安巴恩舉行，法國、英國、加拿大、德國、義大利、日本、美國和歐洲聯盟領袖都將與會。

擔心暴力事件重演，日內瓦市區商家早已將門窗用木板封住，街頭則部署數以百計鎮暴警察。

精華 FAQ

  • 示威者主要反對G7峰會，認為其代表政治與經濟權力過度集中，並象徵資本主義、全球化、貧富不均與帝國主義，因此號召上街表達不滿。

  • 法國部署近1.6萬名軍警並出動無人機，瑞士也動員約4,000兵力，關閉多個邊境通道，並在陸、空與日內瓦湖周邊進行嚴密監控。

  • 原本平和的遊行後來失控，部分抗議者改以停放車輛和聯合國機構為目標，縱火燒毀一輛特斯拉，並砸破聯合國機構窗戶，警方則以催淚瓦斯回應。

G7 特斯拉 瑞士

上一則

「坦克日」踩光州傷痛 南韓星巴克將「停業」上歷史課

下一則

俄「影子艦隊」油輪圖闖英吉利海 遭英軍攔截扣押

延伸閱讀

法國G7峰會在即 瑞士日內瓦高度維安防暴動惡夢重演

法國G7峰會在即 瑞士日內瓦高度維安防暴動惡夢重演
美伊戰爭近尾聲? 川普將會G7領袖 商討荷莫茲掃雷

美伊戰爭近尾聲? 川普將會G7領袖 商討荷莫茲掃雷
川普G7峰會將談荷莫茲掃雷 商討伊朗戰爭終戰

川普G7峰會將談荷莫茲掃雷 商討伊朗戰爭終戰
北愛持刀攻擊掀反移民暴動 家屬籲勿利用悲劇製造分裂

北愛持刀攻擊掀反移民暴動 家屬籲勿利用悲劇製造分裂

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂