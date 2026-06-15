法1.6萬軍警維安G7 2萬人日內瓦示威燒特斯拉、砸聯國機構
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上萬名群眾14日走上瑞士日內瓦街頭，反對這場峰會。距艾維安僅約40公里的日內瓦氣氛緊張，當局擔憂2003年反G7暴動重演。這場示威抗議由60多個社團、工會和左翼團體組成的「反G7聯盟」發起，譴責G7成員國象徵的「法西斯主義和帝國主義」。
為確保峰會安全，法國與瑞士警方展開聯合防堵，瑞士關閉與法國接壤的35個邊境通道中的25個，法國方面部署近1.6萬名軍警及出動無人機，瑞士也動員多達4,000兵力，在陸地、空中及日內瓦湖進行嚴密監控。
路透報導，約2萬人參與這場原本平和的遊行，抗議人士後來開始以停放現場的特斯拉汽車和聯合國辦公室等他們認為的資本主義和多邊主義象徵為目標；抗議民眾縱火焚燒1輛特斯拉汽車、砸毀1處聯合國機構的窗戶。警方發射催淚瓦斯作出回應。
目擊者表示，示威者從地上撬起磚塊向警方投擲，催淚瓦斯瀰漫烈日之下的日內瓦市中心街道上，小孩因刺鼻空氣而哭喊。
G7峰會迭遭抗爭多年，許多群眾藉此抨擊資本主義、全球化、氣候變遷和貧富不均。
示威者表示，他們抗議G7作為政治和經濟權力過度集中的象徵。美國總統川普顧問的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）上週成為全球首位身價上兆美元富豪。
抗議人士索基（Pippa Saugy）說：「對我而言，這就是有錢人的聚會，再次凸顯富者更富，窮人遭到遺棄。」
G7峰會15日至17日在日內瓦湖畔的艾維安巴恩舉行，法國、英國、加拿大、德國、義大利、日本、美國和歐洲聯盟領袖都將與會。
擔心暴力事件重演，日內瓦市區商家早已將門窗用木板封住，街頭則部署數以百計鎮暴警察。
示威者主要反對G7峰會，認為其代表政治與經濟權力過度集中，並象徵資本主義、全球化、貧富不均與帝國主義，因此號召上街表達不滿。 法國部署近1.6萬名軍警並出動無人機，瑞士也動員約4,000兵力，關閉多個邊境通道，並在陸、空與日內瓦湖周邊進行嚴密監控。 原本平和的遊行後來失控，部分抗議者改以停放車輛和聯合國機構為目標，縱火燒毀一輛特斯拉，並砸破聯合國機構窗戶，警方則以催淚瓦斯回應。
精華 FAQ
示威者主要反對G7峰會，認為其代表政治與經濟權力過度集中，並象徵資本主義、全球化、貧富不均與帝國主義，因此號召上街表達不滿。
法國部署近1.6萬名軍警並出動無人機，瑞士也動員約4,000兵力，關閉多個邊境通道，並在陸、空與日內瓦湖周邊進行嚴密監控。
原本平和的遊行後來失控，部分抗議者改以停放車輛和聯合國機構為目標，縱火燒毀一輛特斯拉，並砸破聯合國機構窗戶，警方則以催淚瓦斯回應。
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