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俄「影子艦隊」油輪圖闖英吉利海 遭英軍攔截扣押

編譯中心／綜合14日電
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這張由英國皇家海軍提供的照片顯示，英軍14日在英吉利海峽扣押了被禁運的「斯邁托斯...
這張由英國皇家海軍提供的照片顯示，英軍14日在英吉利海峽扣押了被禁運的「斯邁托斯號」油輪。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英國首次主導攔截被制裁俄羅斯影子艦隊油輪。
  • 重點二：英軍在英吉利海峽行動六小時，登上喀麥隆旗油輪。
  • 重點三：倫敦與巴黎協調打擊俄規避制裁的海上運輸網。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）14日表示，英國武裝部隊14日凌晨在英吉利海峽攔截一艘被制裁的俄羅斯「影子艦隊」油輪。英國國防部透露，這是英國首次主導針對此類船隻的攔截行動。

綜合媒體報導，英國國防部發表聲明說，在一次持續約6小時的行動中，英國軍方人員登上懸掛喀麥隆國旗的油輪「斯邁托斯」號（Smyrtos）。英國國防部透露，此次行動是在與法國密切協調下實施的。

施凱爾在社交媒體上說，此舉「這次成功的行動再度打擊俄羅斯，同時提醒那些臂助普亭對烏克蘭作戰的人，我們不會讓他們瞞過去。」

俄羅斯據報建立了一支由所有權不透明的老舊油輪組成的艦隊，以規避歐盟、美國和七大工業國集團（G7）因俄國2022年全面侵略烏克蘭而施加的制裁。根據專家說法及歐洲議會簡報，影子艦隊會隱藏船隻所有權、確保管理船隻的公司設在俄羅斯境外、懸掛權宜船旗或甚至假旗。

俄羅斯直接投資基金總裁、俄羅斯總統負責對外投資與經濟合作事務的特別代表基里爾·德米特里耶夫表示，施凱爾不去攔截非法移民，反而在英吉利海峽扣押一艘油輪，試圖藉此轉移英國民眾對國內政治的注意力。

法國總統馬克宏6月1日在社交媒體發文說，法國海軍5月31日在大西洋海域攔截了一艘從俄羅斯駛出的油輪，行動獲得英國等多個夥伴國家配合。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當天回應稱，法國軍方扣押俄羅斯油輪是非法的，這樣的行為「近乎國際海盜行徑」。

今年3月，俄羅斯外交部發表過聲明，就西方國家在海上採取的有關「非法行為」作出表態。為阻止俄羅斯獲得國際貿易收入，歐盟長期以來指責俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」。俄方認

精華 FAQ

  • 英國軍方在英吉利海峽攔截的是懸掛喀麥隆國旗的油輪「斯邁托斯」號，該船被指屬於俄羅斯影子艦隊，並已遭相關制裁。

  • 英國國防部表示，這是英國首次主導針對影子艦隊船隻的攔截行動，且整個過程約六小時，並與法國密切協調後執行。

  • 歐盟與西方指俄國利用所有權不透明的老舊油輪，透過隱匿船東、境外管理與權宜船旗運輸石油，以規避制裁並維持貿易收入。

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