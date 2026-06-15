海地國防高官遭綁架 警方懷疑「黑幫夥內鬼」幹的

太子港大部分區域被黑幫控制，圖為2026年2月一名男子騎著摩托車經過一輛守衛國家宮的裝甲車。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海地國防部幕僚長博伊亞在太子港遭武裝分子綁架。

海地國防部幕僚長博伊亞在太子港遭武裝分子綁架。 重點二： 警方懷疑黑幫Ti Bwa頭目謝里與案有關，並疑似有內鬼。

警方懷疑黑幫Ti Bwa頭目謝里與案有關，並疑似有內鬼。 重點三：海地綁架案與幫派暴力持續惡化，政府權威受嚴重衝擊。

海地 媒體13日報導，武裝分子在首都太子港綁架了一名政府與警方高階官員。這起事件是飽受黑幫暴力肆虐的海地，近年來級別最高的綁架事件。

美聯社引述知情人士消息報導，海地國防部幕僚長兼國家警察總督察博伊亞（James Boyard）11日在布爾登（Bourdon）社區遭人擄走。據悉，一起被綁架的還有他的妻子和具有美國公民身分的6歲女兒。據稱犯嫌已提出贖金要求。海地當局對此則尚未表態。

路透指出，博伊亞被公認為頂尖的安全專家，由於黑幫已加強對首都的控制，他的被綁象徵著針對海地高階官員的攻擊行動顯著升級。

隨著犯罪集團擴張勢力，海地的綁架事件激增，削弱了政府權威，並使日益惡化的人道主義與安全危機雪上加霜。

紐約時報 、CNN報導，警方認為幕後黑手是具備武裝力量的黑幫「Ti Bwa」頭目謝里。該幫派長期透過設置非法收費站等手段勒索民眾，此前已被歐盟制裁。

博伊亞是備受敬重的安全專家、政治學家，擔任海地國立大學教授，更是國防部長安德烈索爾（Mario Andrésol）的幕僚長，他受命協助重建海地武裝部隊、幫助評估警隊以便推行改革。

國際危機組織專家分析認為，以博亞德的層級而言，維安規格絕非普通，這是一宗涉及「內鬼」的精心策畫綁架案。

太子港目前約70%地區落入強大幫派聯盟「Viv Ansanm」掌控，該聯盟去年5月被美國列為外國恐怖組織。達林也警告，越來越常有幫派在過去被視為安全的區域動手，甚至偽裝成警察攔截民眾。

聯合國數據顯示，自去年12月至今年2月間，海地至少267人遭到綁架；去年一整年綁架案達1268件，儘管相較前一年的2058件已大幅減少約40%，但情勢依然嚴峻。自2022年以來，已有逾1.6萬人在暴力衝突中喪生，近150萬人被迫逃離家園。