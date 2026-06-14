海地國防高官遭綁架 疑黑幫夥內鬼幹的
海地媒體13日報導，武裝分子在首都太子港綁架了一名政府與警方高階官員。這起事件是飽受黑幫暴力肆虐的海地，近年來級別最高的綁架事件。
美聯社引述知情人士消息報導，海地國防部幕僚長兼國家警察總督察博伊亞（James Boyard）11日在布爾登（Bourdon）社區遭人擄走。據悉，一起被綁架的還有他的妻子和具有美國公民身分的6歲女兒。據稱犯嫌已提出贖金要求。海地當局對此則尚未表態。
路透指出，博伊亞被公認為頂尖的安全專家，由於黑幫已加強對首都的控制，他的被綁象徵著針對海地高階官員的攻擊行動顯著升級。
隨著犯罪集團擴張勢力，海地的綁架事件激增，削弱了政府權威，並使日益惡化的人道主義與安全危機雪上加霜。
紐約時報、CNN報導，警方認為幕後黑手是具備武裝力量的黑幫「Ti Bwa」頭目謝里。該幫派長期透過設置非法收費站等手段勒索民眾，此前已被歐盟制裁。
博伊亞是備受敬重的安全專家、政治學家，擔任海地國立大學教授，更是國防部長安德烈索爾（Mario Andrésol）的幕僚長，他受命協助重建海地武裝部隊、幫助評估警隊以便推行改革。
國際危機組織專家分析認為，以博亞德的層級而言，維安規格絕非普通，這是一宗涉及「內鬼」的精心策畫綁架案。
太子港目前約70%地區落入強大幫派聯盟「Viv Ansanm」掌控，該聯盟去年5月被美國列為外國恐怖組織。達林也警告，越來越常有幫派在過去被視為安全的區域動手，甚至偽裝成警察攔截民眾。
聯合國數據顯示，自去年12月至今年2月間，海地至少267人遭到綁架；去年一整年綁架案達1268件，儘管相較前一年的2058件已大幅減少約40%，但情勢依然嚴峻。自2022年以來，已有逾1.6萬人在暴力衝突中喪生，近150萬人被迫逃離家園。
受害者是海地國防部幕僚長兼國家警察總督察博伊亞，事發地點在首都太子港的布爾登社區。據報導，他的妻子與具有美國公民身分的6歲女兒也一同被綁走。 博伊亞屬於高階安全官員，維安規格通常很高，卻仍遭精準擄走，顯示犯嫌掌握內部動向。外界因此推測，黑幫Ti Bwa可能與熟悉警備安排的人合作下手。 太子港約七成地區已受幫派聯盟控制，綁架數量近年雖略降，但仍居高不下。聯合國統計顯示，海地暴力已造成大量死亡與流離失所，安全與人道危機持續惡化。
精華 FAQ
受害者是海地國防部幕僚長兼國家警察總督察博伊亞，事發地點在首都太子港的布爾登社區。據報導，他的妻子與具有美國公民身分的6歲女兒也一同被綁走。
博伊亞屬於高階安全官員，維安規格通常很高，卻仍遭精準擄走，顯示犯嫌掌握內部動向。外界因此推測，黑幫Ti Bwa可能與熟悉警備安排的人合作下手。
太子港約七成地區已受幫派聯盟控制，綁架數量近年雖略降，但仍居高不下。聯合國統計顯示，海地暴力已造成大量死亡與流離失所，安全與人道危機持續惡化。
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