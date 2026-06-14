俄影子艦隊油輪企圖穿越英吉利海峽 遭英國部隊攔截

英國首相施凱爾（中）14日表示，他下令武裝部隊攔截一艘企圖穿越英吉利海峽的俄羅斯影子艦隊油輪。（英國下議院 via 路透）

英國國防部 表示，武裝部隊今天攔截一艘企圖穿越英吉利海峽（English Channel）的俄羅斯 影子艦隊油輪。

路透社報導，國防部在聲明中指出，皇家海軍陸戰隊突擊隊員以及國家打擊犯罪局（NCA）受過專業訓練的執法人員，登上這艘名為SMYRTOS的船隻。

聲明指出，調查期間，這艘船會被扣押在南部海岸附近進行監控。

聲明補充道，在英國領海內採取的執法行動是依據國內及國際法進行的。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，他下令發動這次攔截。

他在社群平台X發文寫道：「這次成功的行動再度打擊俄羅斯，同時提醒那些臂助（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭作戰的人，我們不會讓他們瞞過去。」

俄羅斯據報建立了一支由所有權不透明的老舊油輪組成的艦隊，以規避歐盟、美國和七大工業國集團（G7）因俄國 2022年全面侵略烏克蘭而施加的制裁。

根據專家說法及歐洲議會（European Parliament）簡報，影子艦隊會隱藏船隻所有權、確保管理船隻的公司設在俄羅斯境外、懸掛權宜船旗或甚至假旗。

此外，有人觀察到這些船隻會關掉船舶自動識別系統（AIS），在海上「隱形」以進行船對船的俄油轉運。

許多這類船舶已相當老舊，這意味著若遭扣押或因漏油事故被沒收，船東承受的損失也有限。