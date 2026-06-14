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芬蘭總統史塔布：歐洲應主動接觸俄羅斯

中央社／赫爾辛基14日專電
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芬蘭總統史塔布在2026年「金岸論壇」致開幕詞，他直言，若接下來幾週俄烏戰爭和平...
芬蘭總統史塔布在2026年「金岸論壇」致開幕詞，他直言，若接下來幾週俄烏戰爭和平協議仍無進展，歐洲應在兩個月內，主動展開與俄羅斯破冰接觸。（芬蘭總統府辦公室提供）

芬蘭總統史塔布12日在金岸外交論壇時直言，若接下來幾週俄烏戰爭和平協議仍無進展，歐洲應在兩個月內，主動展開與俄羅斯的破冰接觸，他判斷此刻是歐洲出手的最佳時機。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，史塔布（Alexander Stubb）指出，若歐盟（EU）未率先採取行動，德、法、英三國可與義大利和波蘭啟動對俄對話，他特別點名波蘭作為俄羅斯鄰國，理應納入對話機制。

對於外界屢屢將他視為談判人選，史塔布直言，「我個人不認為自己是合適的代表。」他強調，無論歐洲整體層次或芬蘭雙邊管道，與俄羅斯的接觸終究必須在某個時間點開啟。

史塔布援引歐洲外交層面已有的非正式接觸與若干私下訊號，研判俄方並非全無對話意願；烏克蘭目前處於全面開戰以來最有利的位置，美國注意力正集中於伊朗局勢，騰不出手主導談判進程。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）分析報導，這是總統對俄羅斯關係明顯的立場轉變。俄烏戰爭爆發之初，史塔布曾以總統候選人身分公開表示，若普丁（Vladimir Putin）打電話來，他不會接聽；如今，他主動疾呼歐洲展開接觸。

芬蘭外交政策研究所（Finnish Institute of International Affairs）所長豪卡拉（Hiski Haukkala）直言，俄羅斯正逐漸陷入更深層的孤立，歐洲應築起強力威懾作為屏障。他同時提醒，與俄接觸並不等於恢復關係，必須建立在事實上，而非一廂情願。

曾任川普（Donald Trump）第一任期顧問、現為布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員的希爾（Fiona Hill）也直言，依賴美國既不是選項，也稱不上策略。

對於烏克蘭局勢，史塔布描繪3種走向：戰爭持續、雙方達成協議，或其中一方無力為繼。他判斷，戰事延燒或俄羅斯繼續衰弱是最可能的情境。

川普主導的和平協議，史塔布說，他暫時看不到機會。對美伊協議能否落地，他也持保留態度，「近來情勢推進太快、驚險局面不斷，我現在還不敢樂觀。」

11、12日在納塔利（Naantali）總統夏季官邸舉行的金岸論壇（Kultaranta talks）是芬蘭年度最重要的外交政策討論場合，今年主題為「世界轉型：全球、區域與在地視角」，邀集政界、學界及媒體人士討論地緣政治、歐洲安全及俄烏局勢。

精華 FAQ

  • 他認為若未來幾週和平協議仍無進展，歐洲就該把握時機主動破冰，因為與俄羅斯的接觸遲早都得開啟，不能永遠停在觀望。

  • 史塔布表示，若歐盟不先行，德國、法國、英國可先帶頭，並與義大利和波蘭一起啟動對話；他特別認為波蘭作為鄰國應納入機制。

  • 他判斷戰事延燒，或俄羅斯繼續衰弱，是較可能的走向；同時認為美國注意力轉向伊朗，無力主導談判，因此歐洲不能依賴美方。

俄羅斯 伊朗 波蘭

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